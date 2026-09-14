چه کسانی یمن را کنترل میکنند؟
نیروهای انصارالله با پیشروی در غرب و تصرف بندر حدیده، جزیره میوم و شهر مخا، حالا بر بابالمندب تسلط کامل پیدا کردند. در اینفوگرافی زیر نقشه کنترل گروههای یمنی بر مناطق مختلف این سرزمین قابل مشاهده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۶۶| |
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به گزارش تابناک؛ در پی افزایش تنشها در یمن، انصارالله با پیشروی در سواحل دریای سرخ، بندر مهم «مُخا» و جزیره «میون» در نزدیکی بابالمندب را تصرف کرده و نیروهای دولت یمنِ مورد حمایت عربستان را عقب رانده است و این درگیریها هنوز ادامه دارد.
در سال ۲۰۲۵، روزانه ۴.۲ میلیون بشکه نفت خام و مایعات نفتی از مسیر بابالمندب عبور کرده است.
نکته جالب توجه اینجا است که حدود ۷۵ درصد جمعیت یمن در مناطق تحت کنترل انصارالله زندگی میکنند.
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