نیرو‌های انصارالله با پیشروی در غرب و تصرف بندر حدیده، جزیره میوم و شهر مخا، حالا بر باب‌المندب تسلط کامل پیدا کردند. در اینفوگرافی زیر نقشه کنترل گروه‌های یمنی بر مناطق مختلف این سرزمین قابل مشاهده است.

به گزارش تابناک؛ در پی افزایش تنش‌ها در یمن، انصارالله با پیشروی در سواحل دریای سرخ، بندر مهم «مُخا» و جزیره «میون» در نزدیکی باب‌المندب را تصرف کرده و نیروهای دولت یمنِ مورد حمایت عربستان را عقب رانده است و این درگیری‌ها هنوز ادامه دارد.

در سال ۲۰۲۵، روزانه ۴.۲ میلیون بشکه نفت خام و مایعات نفتی از مسیر باب‌المندب عبور کرده است.

نکته جالب توجه این‌جا است که حدود ۷۵ درصد جمعیت یمن در مناطق تحت کنترل انصارالله زندگی می‌کنند.