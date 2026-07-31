آماده باش نظامی عربستان برای حمله گسترده به یمن

یک رسانه با بیان اینکه عربستات در حال آماده‌سازی یک عملیات نظامی گسترده علیه انصارالله است افزود: این عملیات ممکن است هم شامل عملیات دریایی در دریای سرخ و هم یک حمله زمینی در مناطق مرکزی یمن باشد

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ عربستان سعودی بنا بر گزارش‌ها در حال آماده‌سازی یک عملیات نظامی گسترده علیه انصارالله است؛ عملیاتی که ممکن است هم شامل عملیات دریایی در دریای سرخ و هم یک حمله زمینی در مناطق مرکزی یمن باشد.

گاردین نوشت:گفتنی است که پیش از این وزارت دفاع عربستان سعودی گفته بود که میزبان نشستی بین‌المللی برای بررسی ابتکار عربستان در زمینه تشکیل ائتلاف دفاعی دریایی چندملیتی بودیم.

این وزارتخانه افزود: درباره طرح ایجاد یک ائتلاف دریایی چندملیتی برای مقابله با تهدیدات در باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن گفت‌و‌گو کردیم. ۱۴ کشور حمایت خود را از این ائتلاف دریایی اعلام کرده‌اند و چند کشور دیگر نیز در حال تکمیل روند تأیید‌های داخلی برای پیوستن به آن هستند.