En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: چهارشنبه (۲۹ مهر) بارش پراکنده در شمال غرب، شرق سواحل دریای خزر و برخی مناطق غرب کشور ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۸۲
| |
776 بازدید
|
۲
باران

به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز (۲۵ مهر) در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: یکشنبه (۲۶ مهر) در شمال فارس، غرب یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان، در برخی نقاط اصفهان و چهارمحال و بختیاری افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی افزود: دوشنبه و سه‌شنبه (۲۷ و ۲۸ مهر) در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، غرب یزد، شمال فارس، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان چهارشنبه (۲۹ مهر) بارش پراکنده در شمال غرب، شرق سواحل دریای خزر و برخی مناطق غرب کشور ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۲۶ مهرماه) کمی ابری با قسمتی ابری همراه با وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی بارش پراکنده از اواخر شب کاهش ابر با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۲۷ مهرماه) صاف تا کمی ابری وزش باد از بعد از ظهر افزایش و باد با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
باران رگبار رعدوبرق
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار سیلاب: بارش‌ها تغییر مسیر دادند
سامانه بارشی وارد تهران می‌شود
رگبار و رعدوبرق در چند استان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
0
پاسخ
من افزایش ابر و رگبار پراکنده را دوست دارم ولی رعدوبرق و وزش باد شدید را دوست ندارم
دو ویدیو از حمله به بیت رهبری و روایت تازه از وضعیت جسمی آیت الله مجتبی خامنه‌ای
تصاویر کشتی کانتینربر در حال غرق شدن در تنگه هرمز
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
پیام سردار قاآنی در پی درگذشت «ننه عصمت»
فال امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
تاج به کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد/ خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد/ برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
قیمت طلا و سکه امروز ۲۲ مهر/ ربع سکه، بمب امروز بازار !
فرمانده حوزه بسیج خواهران مهرستان ترور شد
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
پیام رئیس مجلس درپی شهادت افسانه عقیلا
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۵ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۴۴ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۰ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005rxq
tabnak.ir/005rxq