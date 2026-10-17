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سرقت ۵۰ میلیارد ریالی عروس از گاوصندوق خانواده شوهر!

رئیس پلیس آگاهی تهران، از دستگیری عروسی خبر داد که متهم است ۲۵۰ گرم طلای پدرشوهرش به ارزش ۵۰ میلیارد ریال را با بدل جایگزین و طلای اصلی را فروخته است.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۸۰
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2067 بازدید
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۵
متهم

به گزارش تابناک؛ سرهنگ امین بیرانوند، در تشریح جزئیات پرونده اظهار کرد: پس از آنکه شاکی برای دسترسی به مدارک شناسایی خود گاوصندوق منزلش را باز کرد، متوجه وضعیت مشکوک طلاها شد و با بررسی بیشتر دریافت که زیورآلات اصلی با نمونه‌های بدلی جایگزین شده‌اند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد حدود ۲۵۰ گرم طلا به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال به این شیوه به سرقت رفته است. پس از ارجاع پرونده به تیم مبارزه با سرقت منزل پایگاه چهارم پلیس آگاهی، کارآگاهان رسیدگی تخصصی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به اینکه ساکنان ساختمان از اعضای یک خانواده بودند و هیچ‌گونه آثار تخریب یا ورود اجباری به منزل مشاهده نمی‌شد، احتمال ارتکاب سرقت از سوی فردی آشنا با محیط و شرایط خانه مطرح شد.

به گفته سرهنگ بیرانوند، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی و بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته محل سکونت مالباخته، سرنخ‌هایی به دست آوردند که در کنار سایر شواهد، ظن به نقش یکی از اعضای خانواده در سرقت را تقویت کرد. در ادامه مشخص شد عروس خانواده با برخی از بستگان همسرش اختلافات قدیمی داشته است.

با هماهنگی بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۱۵ تهران و رعایت ملاحظات خانوادگی، دستور احضار مظنون صادر شد. این زن پس از حضور در پایگاه و انکار اولیه اتهام، در مواجهه با شواهد و قرائن موجود به سرقت طلاها با نقشه قبلی اعتراف کرد.

سرهنگ بیرانوند درباره اعترافات متهم اظهار کرد: این زن مدعی شده است که اختلافات خانوادگی و آنچه تحقیر و توهین از سوی خواهر همسرش عنوان کرده، زمینه کینه‌ورزی او را فراهم کرده بود. وی همچنین گفته است با توجه به بیماری مادرشوهرش، نگران بوده که پس از فوت وی، طلاهای موروثی به خواهر همسرش برسد.

بر اساس اعترافات متهم، او از حدود دو ماه پیش با بهانه کمک و دلجویی، چندین بار به منزل پدرشوهرش مراجعه می‌کرده و با استفاده از کلید، گاوصندوق را باز می‌کرده است. وی از طلاها عکس می‌گرفته و تصاویر را برای ساخت نمونه‌های بدلی به طلافروشی‌ای در بازار طلافروشان تهران می‌فرستاده است.

این زن پس از آماده‌شدن بدل‌ها و پرداخت هزینه‌ای در حدود ۵۰۰ میلیون تومان، طلاهای بدلی را جایگزین طلاهای اصلی کرده و سپس طلاهای سرقت‌شده را با قیمتی پایین‌تر به خریدار اموال مسروقه در بازار طلافروشان تهران فروخته است.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در ادامه تحقیقات و با دستور قضایی، فردی که طلاهای مسروقه را خریداری کرده بود، در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در بازار طلافروشان تهران دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

به گفته وی، این متهم نیز در جریان تحقیقات، خرید طلاهای مسروقه از زن دستگیرشده و واریز وجه به حساب وی را پذیرفت.

سرهنگ بیرانوند در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد پرونده و تکمیل مستندات قضایی همچنان در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه دارد.

منبع: ایلنا

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برچسب ها
سرقت طلا عروس پدرشوهر گاوصندوق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
4
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
2
پاسخ
با این عروسسسسستون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
3
1
پاسخ
به ریسکش می ارزیده. نشده ولی اگه میشد چی میشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
2
1
پاسخ
حقشو گرفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
3
پاسخ
عجب مار مولکی بوده اما تاوانش احتمالا ابروش وطلاق وارارگی وبردگی میشه
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