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ناپدید شدن دختربچه ۳ ساله در افسریه تهران+عکس

پدر یک دختربچه که چند روز است مفقود شده، درباره پیرزن مشکوک، یک وانت پراید در روز حادثه و تماس یک مرد توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۷۳
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1443 بازدید
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کودک سه ساله

به گزارش تابناک؛ مفقودی یک دختر بچه ۳ ساله در منطقه افسریه تهران؛ خبری است که از دو روز پیش در فضای مجازی منتشر شده و خانواده او از مردم و پلیس برای یافتن رد و نشانی از دخترشان درخواست کمک کرده‌اند.

به گفته پدر خانواده، روزی که دخترش مفقود شد، شلوار زرد و پیراهن کرم‌رنگ به تن داشت. جست‌وجوهای پلیس برای پیدا کردن سرنخی از سرنوشت این کودک همچنان ادامه دارد. پدر به‌شدت مضطرب و نگران سرنوشت نامعلوم دخترش است و تلاش می‌کند تا از هر راه و روشی برای یافتن دختر کوچکش استفاده کند.

ماجرای پیرزن مشکوک و وانت پراید

آمنه کوچک روز چهارشنبه حوالی ساعت ۱۸ بعداز ظهر ناگهان مفقود شد. پدر در توضیح روز حادثه و نحوه مفقودی دخترش می‌گوید: «‌آن روز دخترم داشت در حیاط بازی می‌کرد که مادرش برای پخت غذا وارد خانه شد. پس از مدتی وقتی به حیاط برگشت، بچه را ندید و انگار قطره‌ای آب شده و به زمین فرو رفته بود.

روزی که این اتفاق افتاد، یکی از همسایه‌های‌مان پیرزنی را در کوچه‌مان دیده و آمنه هم در کوچه بود. حتی خواهرهای بزرگ آمنه هم پیرزن را دیده بودند. همسایه‌مان می‌گفت آن پیرزن رفتارهای مشکوک داشت و مدتی در کوچه نشسته بود. او می‌گفت به محض این‌که دخترم به‌طور ناگهانی مفقود شد، آن پیرزن هم دیگر در کوچه نبود.»

همزمان با مفقودی دختر بچه، فیلمی نیز در فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعا شده بود یک پراید وانت احتمالا این دختر را ربوده است.

پدر در واکنش به این ماجرا ادامه می‌دهد: «‌من هم آن فیلم را دیده‌ام اما ساعتی که دخترم مفقود شد با ساعتی که آن خودرو دیده شده، با هم متفاوت است. البته مشکوک هستم به خودرو اما چون ساعت مفقودی دخترم با حضور آن پراید وانت همخوانی ندارد، نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر قطعی کنم.

پس از اطلاع از مفقودی دخترم به کلانتری و آگاهی رفتیم و گم شدن آمنه را اطلاع دادیم. آنها دوربین‌های مداربسته منطقه را بررسی کردند اما تاکنون نتوانسته‌اند سرنخی از سرنوشت دخترم پیدا کنند.»

تماس مرد غریبه و درخواست پول

او در پاسخ به این پرسش که آیا به کسی مشکوک است یا شخصی با او دشمنی دارد، توضیح می‌دهد: «من به هیچ‌کس مشکوک نیستم و دشمنی هم ندارم. نه به کسی بدهکارم و نه سهم‌خواهی دارم که کسی بخواهد با من دشمنی کند و دخترم را برباید.

البته روز پنجشنبه یک مرد با من تماس گرفت و گفت تو دختر گمشده داری. گفتم بله. گفت چقدر می‌دهی تا دخترت را به تو پس بدهم که گفتم چقدر پرداخت کنم. گفت ۱۵ میلیون تومان بده. گفتم می‌خواهم صدای دخترم را بشنوم که گفت بچه را می‌خواهی چه کنی. شماره حساب می‌دهم ۱۰ میلیون تومان را اول بفرست و ۵ میلیون تومان بعد را هم در مرحله دوم بفرست.

گفتم فقط می‌خواهم دو کلام با دخترم صحبت کنم که جواب داد بچه جای دیگری است. اگر دخترت را می‌خواهی پول را واریز کن. اما هرچه منتظر ماندم هیچ شماره حسابی برایم نفرستاد. خودم زنگ زدم و پیام دادم اما باز هم هیچ جوابی نداد. حالا مشخصات و عکس دخترم را در فضای مجازی منتشر کرده‌ام تا شاید کسی او را ببیند و به من برگرداند. ما به‌شدت نگران سرنوشت دخترم هستیم.»

منبع: همشهری آنلاین

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دختربچه ناپدیدشدن افسریه تهران پیرزن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
2
31
پاسخ
اکثر این بزهکاریها توسط اتباع افغان صورت میگیرد و حتی در مواقع زیادی به خودشان هم رحم نمی کنند. تعداد اتباع افغان واقعا زیاد شده و بیم آن میرود کاملا از کنترل خارج شوند. یکی از بستگان ما پیش دبستنای در شهرکی در اطراف تهران اداره می کند. در کلاس 25 نفره 20 نفر افغان هستند و 5 نفر ایرانی. کافیست سری به ایستگاههای مترو اتوبوس زایشگاهها و اماکن تفریحی و رفاهی بزنید حضور افاغنه خیلی پر رنگ تر از ایرانیان است. ما مالیات می دهیم و راضی نیستیم بیگانه از خدمات رلیگان استفاده کنند شکایتمان را کچا طرح کنیم؟ اکثر مردم از حضور اینهمه افغان احساس نا امنی می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
0
16
پاسخ
دعا ميكنم زودتر خبري ازش پيدا بشه و دل خانواده اش اروم بگيره
نذر كردم
تابناك جان پيگير باش و خبرش را بده تا نذرم را ادا كنم
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
8
پاسخ
بمیرم برای اون پدر و مادر چه حالی الان دارد
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