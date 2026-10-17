معاون دادستان مرکز خوزستان از دستگیری یکی از ۲ متهم پرونده سرقت ۳ کیلوگرم طلا در اهواز خبر داد و گفت: سارقان با معرفی خود به‌عنوان مأمور کلانتری، طلافروش را فریب دادند و نقشه سرقت را اجرا کردند.

به گزارش تابناک؛ دو سارق با ترفندی فریبکارانه، طلافروشی در اهواز را هدف قرار دادند و پس از پنج ساعت گروگانگیری، ۳ کیلوگرم طلا به سرقت بردند.

ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، یکی از سارقان در تماس تلفنی با شاکی، خود را مأمور کلانتری معرفی کرد و از او خواست برای انجام کاری فوری به کلانتری مراجعه کند.

وی افزود: پس از خروج طلافروش از مغازه، یکی از سارقان که از قبل با او آشنایی داشت، به بهانه رساندن وی به کلانتری، از شاکی خواست سوار خودرو شود.

معاون دادستان مرکز خوزستان ادامه داد: به‌محض سوار شدن طلافروش به خودرو، متهم دیگر که روی صندلی عقب نشسته بود، با توسل به زور و استفاده از چسب، دست‌ها و دهان او را بست.

ناصری بیان کرد: سارقان حدود ۵ ساعت طلافروش را در خودرو نگه داشتند و در سطح شهر تردد کردند تا حوالی ساعت ۱۵ که خیابان‌ها خلوت‌تر شد، به مغازه مراجعه کردند و ۳ کیلوگرم طلا را به سرقت بردند.

سرپرست مجتمع دادسرای جنایی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: متهمان پس از سرقت، طلافروش را به محدوده یکی از روستا‌های اهواز منتقل کردند و پس از پیاده کردن او، از محل متواری شدند.

وی در پایان از دستگیری یکی از ۲ متهم این پرونده خبر داد و افزود: بخشی از طلا‌های سرقت‌شده در منزل متهم دستگیرشده کشف شده است.

منبع: رکنا