عراقچی عازم بغداد شد

به گزاش تابناک؛ سید عباس عراقچی علاوه بر حضور در اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدارهای دوجانبه‌ای هم با تعدادی از وزرای شرکت‌کننده در اجلاس خواهد داشت.

بنا بر این گزارش؛ پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی با موضوع «گفت وگو و همبستگی به مثابه دو رکن ضروری برای ارتقای صلح و پیشرفت پایدار» در روزهای شنبه و یکشنبه در بغداد برگزار می‌شود.