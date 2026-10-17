En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عراقچی عازم بغداد شد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه ۲۵ مهر ماه به همراه هیات دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی(OIC) عازم عراق شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۶۶
| |
2 بازدید
عباس عراقچی

به گزاش تابناک؛ سید عباس عراقچی علاوه بر حضور در اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدارهای دوجانبه‌ای هم با تعدادی از وزرای شرکت‌کننده در اجلاس خواهد داشت.

بنا بر این گزارش؛ پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی با موضوع «گفت وگو و همبستگی به مثابه دو رکن ضروری برای ارتقای صلح و پیشرفت پایدار» در روزهای شنبه و یکشنبه در بغداد برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران عراق بعداد سفر وزیر امور خارجه
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزیر امور خارجه به بغداد می‌رود
عراقچی به عراق می‌رود
عراقچی: روابط ایران و عراق در بهترین وضع خود قرار دارد
هشدار عراقچی درباره دخالت در مدیریت تنگه هرمز
وزیر امور خارجه توئیت جدید زد
دو ویدیو از حمله به بیت رهبری و روایت تازه از وضعیت جسمی آیت الله مجتبی خامنه‌ای
تصاویر کشتی کانتینربر در حال غرق شدن در تنگه هرمز
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
پیام سردار قاآنی در پی درگذشت «ننه عصمت»
جزئیات حضور آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در مشهد
فال امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
تاج به کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد/ خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد/ برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند
ثبت نام افزایش کالابرگ نوبت بندی شد
قیمت طلا و سکه امروز ۲۲ مهر/ ربع سکه، بمب امروز بازار !
فرمانده حوزه بسیج خواهران مهرستان ترور شد
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
پیام رئیس مجلس درپی شهادت افسانه عقیلا
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۴ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۰ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005rxa
tabnak.ir/005rxa