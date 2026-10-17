عراقچی عازم بغداد شد
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه ۲۵ مهر ماه به همراه هیات دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی(OIC) عازم عراق شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۶۶| |
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به گزاش تابناک؛ سید عباس عراقچی علاوه بر حضور در اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدارهای دوجانبهای هم با تعدادی از وزرای شرکتکننده در اجلاس خواهد داشت.
بنا بر این گزارش؛ پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی با موضوع «گفت وگو و همبستگی به مثابه دو رکن ضروری برای ارتقای صلح و پیشرفت پایدار» در روزهای شنبه و یکشنبه در بغداد برگزار میشود.
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