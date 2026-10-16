تهران خروج از NPT را به صورت جدی بررسی می‌کند

به گزارش تابناک، یک دیپلمات ارشد ایرانی در گفتگوی مشروح با خبرگزاری لبنانی «یونیوز» گفت: آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکنون هیچ فتوای شرعی جدیدی در خصوص تسلیحات هسته‌ای صادر نکرده‌اند.

تهران خروج از معاهده عدم انتشار تسلیحات هسته‌ای (NPT) را به عنوان یک گزینه جدی بررسی می‌کند و بحث‌های داخلی پیرامون بازنگری در دکترین هسته‌ای جریان دارد.

جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اصرار دارد که پرونده لبنان باید در تمامی توافقات با هدف دستیابی به صلح پایدار گنجانده شود.

تهران هشدار داد که در صورت تجدید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ایران قاطعانه پاسخ خواهد داد و هیچ تضمینی برای عدم بازگشت جنگ وجود ندارد.

روند میانجی‌گری جمهوری اسلامی میان عربستان سعودی و یمن همچنان استمرار دارد و متوقف نشده است.