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نگرانی پنتاگون از انتشار گزارش حمله به مدرسه میناب

شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که مقام‌های ارشد پنتاگون قصد دارند انتشار گزارش داخلی درباره حمله به مدرسه میناب در جنوب ایران را دست‌کم تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به تعویق بیندازند.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۹۹
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پنتاگون

به گزارش تابناک به نقل از بلومبرگ، این افراد که به دلیل نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی درباره رایزنی‌های محرمانه خواستار ناشناس ماندن شده‌اند، گفتند مشاوران «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، این برنامه را به برخی کارکنان پنتاگون اطلاع داده‌اند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که فشارهای سیاسی بر سر تحقیقات چندماهه درباره حمله به مدرسه میناب و مجموعه‌ای از حوادث دیگر منجر به تلفات غیرنظامیان در ماه‌های اخیر، رو به افزایش است.

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آمریکا پنتاگون ایران جنگ میناب مدرسه مدرسه میناب
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