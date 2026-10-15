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اقدام علیه حساب‌های کاربری منتسب به ایران در ایکس

شرکت ایکس مدعی شد بیش از ۱۳ هزار حساب کاربری مرتبط با آنچه «عملیات نفوذ خارجی» از سوی ایران، روسیه و چین خوانده شده را مسدود کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۴۱
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حساب‌های کاربری منتسب به ایران در ایکس

به گزارش تابناک؛ تیم امور دولتی جهانی این شرکت در پستی در ایکس ادعا کرد که بیش از ۱۳ هزار حساب را در ارتباط با آنچه «سه عملیات احتمالی نفوذ خارجی» منتسب به ایران، روسیه و چین خوانده شد، تعلیق کرده است.

بنا بر اعلام این پلتفرم، این شبکه‌ها با استفاده از حساب‌های فیک به انتشار محتوای سیاسی و هدف قرار دادن چهره‌های مختلف پرداخته‌اند؛ این در حالی است که ایکس بدون ارائه هیچ‌گونه مدرکی، آمار تفکیک‌شده‌ای از تعداد اکانت‌های منتسب به ایران منتشر نکرده است.

این شرکت اعلام کرد: «چه با شبکه‌های هرزنامه مواجه باشیم و چه با نهادهایی که در عملیات نفوذ مشارکت دارند، فعالانه تلاش می‌کنیم رفتارهای هماهنگ و غیرواقعی را که به سلامت و اعتبار پلتفرم ما لطمه می‌زنند، شناسایی و متوقف کنیم.»

این شبکه اجتماعی که برای ادعاهای خود هیچ مدرکی ارائه نکرده است، مشخص نکرد که چه تعداد از این حساب‌های کاربری در ارتباط با ایران تعلیق شده‌اند و جزئیات بیشتری درباره عملیات ادعایی منتسب به ایران ارائه نداد.
منبع: الجزیره 

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شبکه اجتماعی ایکس ایران روسیه انتخابات آمریکا ایکس نفوذ خارجی در ایران چین عملیات نفوذ انتخابات میاندوره ای
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