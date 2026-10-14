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ستایش سناتور مکزیکی از قدرت ایران در برابر ترامپ

رئیس کمیسیون روابط خارجی آسیا ـ اقیانوسیه مجلس سنای مکزیک با تاکید بر اینکه ایران در دفاع در برابر جنگ تجاوزکارانه آمریکا پیروز خواهد شد، از استواری، قدرت و عزت ایران در دفاع از خود در برابر دونالد ترامپ تمجید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۲۳
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ایران و مکزیک

به گزارش تابناک، «ییدکول پولونسکی»، رئیس کمیسیون روابط خارجی آسیا ـ اقیانوسیه مجلس سنای جمهوری مکزیک در دیدار با  «ابوالفضل پسندیده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، با ستایش از ایستادگی، قدرت و عزت ایران در دفاع دربرابر جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده، بر ضرورت دفاع از صلح و مخالفت با گسترش تسلیحاتی تاکید کرد.

این سناتور مکزیکی با انتقاد از روند تسلیح مجدد و نقش مخرب صنعت تسلیحات و همچنین اشاره به هزینه‌های انسانی جنگی که دولت ترامپ به جهان تحمیل می‌کند، خاطرنشان کرد که ایران در این میدان در حال پیروزی است.

پولونسکی در ادامه با تاکید بر لزوم دفاع از زندگی و اصولی که پایه و اساس شکل‌گیری سازمان ملل متحد بوده‌اند، تصریح کرد: همه ما باید سفیران صلح باشیم.

این دیدار و اظهارات در حاشیه نمایشگاه عکس استاد «ریکاردو مارتز»، رهبر ارکستر مکزیکی و «سفیر جوان صلح» صورت گرفت؛ هنرمندی که در کارنامه فعالیت‌های خود، اجرای موسیقی مکزیکی در یوگسلاوی سابق و جوامع زخم‌خورده از جنگ را ثبت کرده است.

منبع: وزارت امور خارجه

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مکزیک سناتور ایران آمریکا جنگ ترامپ
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