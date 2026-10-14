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بیژن مرتضوی: جانم فدای ایران + عکس

خواننده و هنرمند ایرانی که به تازگی از آمریکا به ایران برگشته در تازه ترین استوری از وطن گفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۰۹
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بیژن مرتضوی

به گزارش تابناک، بیژن مرتضوی خواننده و هنرمند ایرانی که به تازگی از آمریکا به ایران برگشته در استوری اینستاگرام نوشت: اکنون وقت هم‌سفر شدن با ایران است. در بخش دیگری از متن پست وی آمده: وطن فقط برای روزهای آرام و گل و بلبل نیست! وقتی جنگ است و غم بر دل مردم سنگینی می‌کند باید کنارشان ایستاد. در روزهایی که به نام جوانان جاوید ایران در خارج از ایران کاسبی می‌کنند، من همراهی بی ادعا کنار مردم داخل ایران را انتخاب می‌کنم. جانم فدای ایران.

استوری

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بیژن مرتضوی خواننده آهنگساز بازگشت به ایران وطن ایران جنگ هنرمندان
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