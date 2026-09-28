بیژن مرتضوی به وطن بازگشت

بیژن مرتضوی، خواننده و آهنگساز، دو روز پیش وارد ایران شد



به گزارش تابناک؛ بیژن مرتضوی، نوازنده، آهنگساز و خواننده ایرانی، وارد ایران شده است.

انتشار خبر ورود او به کشور با واکنش کاربران فضای مجازی همراه شده است. بیژن مرتضوی از چهره‌های شناخته‌ شده موسیقی ایرانی در خارج از کشور به شمار می‌رود و سال‌ها در زمینه نوازندگی ویولن، آهنگسازی و خوانندگی فعالیت داشته است.

در حال حاضر جزئیات بیشتری درباره دلیل سفر، مدت اقامت یا برنامه‌های احتمالی او در ایران منتشر نشده است و باید منتظر اطلاعات تکمیلی یا اظهارنظر رسمی خود این هنرمند ماند.

این دومین ورود یک چهره شناخته‌شده خارج از ایران به کشور در روزهای اخیر، پس از بازگشت محسن نامجو، عنوان شده است.