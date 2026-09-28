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بیژن مرتضوی به وطن بازگشت

بیژن مرتضوی، خواننده و آهنگساز، دو روز پیش وارد ایران شد
کد خبر: ۱۳۹۶۳۵۵
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2957 بازدید
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۱۸
بیژن مرتضوی


به گزارش تابناک؛ بیژن مرتضوی، نوازنده، آهنگساز و خواننده ایرانی، وارد ایران شده است.

انتشار خبر ورود او به کشور با واکنش کاربران فضای مجازی همراه شده است. بیژن مرتضوی از چهره‌های شناخته‌ شده موسیقی ایرانی در خارج از کشور به شمار می‌رود و سال‌ها در زمینه نوازندگی ویولن، آهنگسازی و خوانندگی فعالیت داشته است.

در حال حاضر جزئیات بیشتری درباره دلیل سفر، مدت اقامت یا برنامه‌های احتمالی او در ایران منتشر نشده است و باید منتظر اطلاعات تکمیلی یا اظهارنظر رسمی خود این هنرمند ماند.

این دومین ورود یک چهره شناخته‌شده خارج از ایران به کشور در روزهای اخیر، پس از بازگشت محسن نامجو، عنوان شده است.

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بیژن مرتضوی خواننده آهنگساز وطن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
9
36
پاسخ
به به. اندک اندک جمع مستان می رسد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
قبلا هم رفت و آمد داشت ولی بی سر و صدا
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
12
20
پاسخ
خیلی خوش آمدی عزیز. امیدوارم بقیه هنرمندان هم وارد کشور شوند و تحریم را کم اثر کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
4
20
پاسخ
خوب نوبتی هم باشه حالا نوبت ما هست بریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
11
22
پاسخ
جناب استاد مرتضویی عزیز
به وطن، به خانه خود، خوش آمدید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
1
9
پاسخ
با این آمدن ها هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد هرچند درایران اینها را گامی از گشایش می‌دانند وباز شدن فضا می دانند اما مشکلات اقتصادی گریبان مردم را گرفته اکنون بازگشت این هنرمندان تفاوتی ندارد تاب آوری جامعه تمام گشته چون دولت باتمام توان گران سازی را دردستور کار خود قرارداد البته اکنون خود قالیباف هم تاحدود زیادی در وضعیت اقتصادی ایران مقصر است وبی شک خود را مبرهن میداند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
7
پاسخ
کشور خودشونه ولی کاش با حضور خودشون بر عزت و ثروت فرهنگی و ملی کشور بیافزایند و درک درستی از وضعیت داشته باشند و کشور رو شاداب کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
شاداب و شنگول باشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
7
5
پاسخ
مشکلات مملکت به برکت بازگشت این عزیزان کم کم حل میشه ،تحریمها برداشته میشه و مردم در شادی و نور غرق می شوند.
سهیل بشردوست
|
Germany
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
7
6
پاسخ
معین هم برگرده دیگه ردیفه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
2
5
پاسخ
حالا که گذاشتین بیان، بذارین کار هم بکنند. به سرنوشت مرحوم حبیب دچارشون نکنید. دقشون ندین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
دلت خوشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
1
0
پاسخ
حال گوگوش عزیز خوب نیست. امیدوارم بزودی به وطن برگرده
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