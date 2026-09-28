بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
بیژن مرتضوی، خواننده و آهنگساز، دو روز پیش وارد ایران شد
کد خبر: ۱۳۹۶۳۵۵| |
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به گزارش تابناک؛ بیژن مرتضوی، نوازنده، آهنگساز و خواننده ایرانی، وارد ایران شده است.
انتشار خبر ورود او به کشور با واکنش کاربران فضای مجازی همراه شده است. بیژن مرتضوی از چهرههای شناخته شده موسیقی ایرانی در خارج از کشور به شمار میرود و سالها در زمینه نوازندگی ویولن، آهنگسازی و خوانندگی فعالیت داشته است.
در حال حاضر جزئیات بیشتری درباره دلیل سفر، مدت اقامت یا برنامههای احتمالی او در ایران منتشر نشده است و باید منتظر اطلاعات تکمیلی یا اظهارنظر رسمی خود این هنرمند ماند.
این دومین ورود یک چهره شناختهشده خارج از ایران به کشور در روزهای اخیر، پس از بازگشت محسن نامجو، عنوان شده است.
گزارش خطا
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به به. اندک اندک جمع مستان می رسد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
خیلی خوش آمدی عزیز. امیدوارم بقیه هنرمندان هم وارد کشور شوند و تحریم را کم اثر کنند
با این آمدن ها هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد هرچند درایران اینها را گامی از گشایش میدانند وباز شدن فضا می دانند اما مشکلات اقتصادی گریبان مردم را گرفته اکنون بازگشت این هنرمندان تفاوتی ندارد تاب آوری جامعه تمام گشته چون دولت باتمام توان گران سازی را دردستور کار خود قرارداد البته اکنون خود قالیباف هم تاحدود زیادی در وضعیت اقتصادی ایران مقصر است وبی شک خود را مبرهن میداند
کشور خودشونه ولی کاش با حضور خودشون بر عزت و ثروت فرهنگی و ملی کشور بیافزایند و درک درستی از وضعیت داشته باشند و کشور رو شاداب کنند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
مشکلات مملکت به برکت بازگشت این عزیزان کم کم حل میشه ،تحریمها برداشته میشه و مردم در شادی و نور غرق می شوند.
حالا که گذاشتین بیان، بذارین کار هم بکنند. به سرنوشت مرحوم حبیب دچارشون نکنید. دقشون ندین
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
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