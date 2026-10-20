En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

اعتراض خواننده قدیمی به یک تناقض در سریال خانگی

امیر رسایی، خواننده قدیمی، به استفاده بدون اجازه از ترانه‌اش در سریال خانگی اعتراض کرد.آن هم در شرایطی که به گفته او، اجازه اجرای برنامه و برگزاری کنسرت در ایران را ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۹۰
| |
727 بازدید
|
۲
امیر رسایی

به گزارش تابناک؛ امیر رسایی، خواننده قدیمی در واکنش به انتشار ترانه‌اش در سریال یَل نوشت: دوستان خیلی جالبه، چطور میشه که من در مملکت خودم اجازه اجرای برنامه و کنسرت رو ندارم، اما در سریالی که با مجوز و پروانه ساخت تولید میشه، دارند از ترانه‌های من استفاده می‌کنند، اون هم بدون اجازه! آیا استفاده از این صدا فقط برای شخص من ممنوعیت داره؟!

اشتراک گذاری
برچسب ها
امیر رسایی خواننده سریال خانگی
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیژن مرتضوی: جانم فدای ایران + عکس
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
اجرای آهنگ مهستی در سریال شبکه یک
خواستگاری خبرساز دانیال مقدم از السا فیروزآذر؛ پاسخ مثبت بازیگر سینما به خواننده جوان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
,وای از ممنوعیت ها.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
حق با ایشونه
آخرین اخبار
قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه؛ نرخ دلار با کارت ملی اعلام شد
اعتراض خواننده قدیمی به یک تناقض در سریال خانگی
قیمت خودرو در بازار امروز 28 مهر ماه
بررسی شات‌گان خشاب‌خور دگر سپ 6
لانچیا دلتا اینتگراله؛ مجسمه‌ای متحرک از عصر طلایی رالی
بسته ماندن مرز به میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا لطمه می‌زند
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!
هشدار قطع سهمیه سوخت برای مشارکت در کشت خشخاش
دومین برنز پاراجودوی ایران در ناگویا به دست آمد
آمریکا دلیل مشکلات امنیتی تنگه هرمز است/ سازمان ملل مانع اقدامات آمریکا در منطقه شود
بیرانوند و زنگ خطر ورزشکارسالاری؛ استعداد جوان، فراتر از ساختار تیم ملی!
کشف پروتئینی مرتبط با بروز مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
قتل هولناک جوان بر سر کمیسیون املاک+عکس
خبر خوش برای واردکنندگان خودروهای لوکس
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
وضعیت پیکر علی لاریجانی پس از ترور
ذوق مجری زن از دوشیدن شیر الاغ روی آنتن زنده صداوسیما
درخواست مقتدی برای تظاهرات در حمایت از آزادی حجاب
جزئیات بمباران بیت رهبری و کشف پیکرها و وضعیت جراحت رهبر انقلاب
اعلام رونمایی از جنگنده سنگین ایران
هیچ‌کس فکر نمی‌کرد اسرائیل چنین کاری با ما بکند
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ مهر / سکه امامی رکوردار ریزش امروز شد!
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری
ویدیوی زینب ابوطالبی پس از بحث مهاجرتش از ایران
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۳ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۵۶ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۶ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۴ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s62
tabnak.ir/005s62