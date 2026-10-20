اعتراض خواننده قدیمی به یک تناقض در سریال خانگی
امیر رسایی، خواننده قدیمی، به استفاده بدون اجازه از ترانهاش در سریال خانگی اعتراض کرد.آن هم در شرایطی که به گفته او، اجازه اجرای برنامه و برگزاری کنسرت در ایران را ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۹۰| |
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به گزارش تابناک؛ امیر رسایی، خواننده قدیمی در واکنش به انتشار ترانهاش در سریال یَل نوشت: دوستان خیلی جالبه، چطور میشه که من در مملکت خودم اجازه اجرای برنامه و کنسرت رو ندارم، اما در سریالی که با مجوز و پروانه ساخت تولید میشه، دارند از ترانههای من استفاده میکنند، اون هم بدون اجازه! آیا استفاده از این صدا فقط برای شخص من ممنوعیت داره؟!
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