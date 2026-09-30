نبض خبر
لحظه بوسیدن خاک ایران توسط بیژن مرتضوی
بوسیدن خاک ایران توسط بیژن مرتضوی آهنگساز و نوازنده در لحظه پایین آمدن از پلکان هواپیما و قدم گذاشتن بر خاک ایران را در تابناک میبینید.
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برچسبها:نبض خبر بیژن مرتضوی ویدیو بازگشت به ایران خاک ایران وطن
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خیلی خوبه. هیچ ایرانی نباید با کشورش قهر کنه یا از وطنش رونده شه.
خیلی ویدئوهاتون باکیفیته تازه دو تا تکه کنار هم می ذارید که چی بشه؟؟؟ یکی بذارید درست حسابی. این چه مسخره بازیه در ویدئوهات راه انداختید؟؟؟ هر چیز مسخره ای مد باشه باید دنباله رو اون بشید؟؟