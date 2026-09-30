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کد خبر:۱۳۹۶۷۷۸
کد خبر:۱۳۹۶۷۷۸
1951 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

لحظه بوسیدن خاک ایران توسط بیژن مرتضوی

بوسیدن خاک ایران توسط بیژن مرتضوی آهنگساز و نوازنده در لحظه پایین آمدن از پلکان هواپیما و قدم گذاشتن بر خاک ایران را در تابناک می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر بیژن مرتضوی ویدیو بازگشت به ایران خاک ایران وطن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
0
4
پاسخ
خواهیم دید که چه خواهد شد ... این آمدن ها ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
2
0
پاسخ
خیلی خوبه. هیچ ایرانی نباید با کشورش قهر کنه یا از وطنش رونده شه.
عجب
|
United States of America
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
1
0
پاسخ
بله خاک ایران زمین مقدس است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
2
0
پاسخ
❤️
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
0
3
پاسخ
مملکت واقعا همین مطرب ها راکم داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
0
1
پاسخ
خیلی ویدئوهاتون باکیفیته تازه دو تا تکه کنار هم می ذارید که چی بشه؟؟؟ یکی بذارید درست حسابی. این چه مسخره بازیه در ویدئوهات راه انداختید؟؟؟ هر چیز مسخره ای مد باشه باید دنباله رو اون بشید؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
0
3
پاسخ
شب درازه
تورک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
1
2
پاسخ
یاشاسین هنرمند مردمی و انقلابی و اصالتا تورک .به کشورت خوش آمدی
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