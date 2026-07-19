عکس: بیژن مرتضوی کنار تام کروز در فینال جام جهانی
بیژن مرتضوی و تام کروز پیش از شروع مسابقه فینال جامجهانی در ورزشگاه متلایف
کد خبر: ۱۳۸۵۵۷۸| |
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به گزارش تابناک، تصویری از بیژن مرتضوی، نوازنده و آهنگساز ایرانی به همراه تام کروز در فینال جام جهانی منتشر شده است.
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نمایندگان مجلس حق داشتن برای سلفی با موگرینی سر از پا نشناسن.یجور نوشته که عکس کنار تام کوروز را چه افتخاری داره.جهان سومی مفلوک
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸