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روسیه آماده انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به خاک خود

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو در صورت نیاز آمادگی دارد تمام اورانیوم غنی‌شده ایران را به خاک روسیه منتقل کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۹۴
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لاوروف

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، معاون وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه گفت مسکو آماده است تا در صورت لزوم، تمام اورانیوم غنی‌شده ایران را به روسیه منتقل کند.

روسیه پیش‌تر نیز پیشنهاد انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به خاک خود را مطرح کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، اول اکتبر ۲۰۲۶ تأکید کرد این پیشنهاد همچنان روی میز است.

از سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، چهارم اکتبر اعلام کرد تهران پیشنهاد روسیه را دریافت کرده، اما تصمیم‌گیری درباره آن بر اساس منافع ملی ایران انجام خواهد شد.

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روسیه لاوروف ایران اورانیوم غنی شده آمریکا مذاکره برنامه هسته ای جنگ
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