لخته‌های خون هنگامی خطرآفرین می‌شوند که مانع جریان روان خون گردند. عارضه ترومبوز وریدی عمقی غالباً در رگ‌های عمیق پاها و گاهی دست‌ها شکل می‌گیرد؛ چنانچه تکه‌ای از این لخته جدا شده و به ریه‌ها برسد، آمبولی ریوی رخ می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ لخته شدن خون بخشی طبیعی از سازوکار بدن برای جلوگیری از خونریزی است، اما تشکیل لخته در رگ های عمقی یا حرکت آن به اندام های حیاتی می تواند خطرناک باشد. شناخت علائم هشدار، به ویژه نشانه های ترومبوز سیاهرگی عمقی و آمبولی ریه، به تشخیص به موقع و پیشگیری از عوارض جدی کمک می کند.



لخته خون چگونه خطرناک می شود؟

لخته خون زمانی مشکل ساز می شود که جریان طبیعی خون را مسدود کند. ترومبوز سیاهرگی عمقی معمولا در سیاهرگ های عمقی پا و گاهی دست ایجاد می شود. اگر بخشی از لخته جدا شود و به ریه برسد، می تواند آمبولی ریه ایجاد کند؛ وضعیتی که نیازمند رسیدگی فوری پزشکی است.

لخته ها همچنین ممکن است در رگ های مغز، قلب، کلیه ها یا دستگاه گوارش تشکیل شوند و بسته به محل و شدت انسداد، علائم متفاوتی ایجاد کنند.





1. درد در دست یا پا

درد جدید و بدون علت مشخص در یک پا یا دست، به ویژه اگر با تورم همراه باشد، می تواند از نشانه های ترومبوز سیاهرگی عمقی باشد. درد ممکن است هنگام ایستادن یا راه رفتن بیشتر شود، اما نبود درد نیز لخته خون را رد نمی کند.

2. اضطراب ناگهانی و احساس ترس شدید

اضطراب یا حمله هراس به تنهایی نشانه اختصاصی لخته خون نیست. با این حال، آمبولی ریه ممکن است با تنگی نفس ناگهانی، تپش قلب و احساس ترس شدید همراه شود. اگر این علائم به طور ناگهانی و بدون علت مشخص ظاهر شوند، باید احتمال یک مشکل جدی جسمی بررسی شود.



3. سرفه خونی

سرفه همراه با خون می تواند از نشانه های آمبولی ریه باشد، هرچند عفونت ها و بیماری های دیگر نیز ممکن است چنین علامتی ایجاد کنند. در صورت مشاهده خون در خلط، به ویژه همراه با تنگی نفس یا درد قفسه سینه، ارزیابی فوری پزشکی ضروری است.

4. درد ناگهانی قفسه سینه

دردی که با نفس عمیق تشدید می شود، ممکن است در آمبولی ریه دیده شود. درد یا فشار قفسه سینه همچنین می تواند نشانه حمله قلبی باشد. در هر دو حالت، به ویژه اگر درد شدید یا ناگهانی باشد، نباید تشخیص را به تعویق انداخت.

5. تنگی نفس ناگهانی

تنگی نفس ناگهانی و بی دلیل یکی از مهم ترین علائم هشدار آمبولی ریه است. این حالت ممکن است در استراحت یا هنگام فعالیت رخ دهد و با درد قفسه سینه، تپش قلب یا سرگیجه همراه باشد.

6. افزایش ضربان قلب

تند شدن ضربان قلب می تواند واکنش بدن به کاهش اکسیژن یا اختلال در گردش خون باشد و در آمبولی ریه رخ دهد. با این حال، اضطراب، تب، کم آبی و عوامل متعدد دیگری نیز ضربان قلب را افزایش می دهند؛ بنابراین این علامت به تنهایی برای تشخیص لخته خون کافی نیست.

7. گرمی یا تغییر رنگ پوست دست و پا

گرم شدن پوست، قرمزی یا تغییر رنگ یک اندام، به ویژه همراه با درد و تورم یک طرفه، ممکن است از علائم ترومبوز سیاهرگی عمقی باشد. این تغییرات اختصاصی نیستند و در عفونت ها و التهاب های دیگر نیز دیده می شوند.

8. اختلال ناگهانی بینایی

تاری دید ناگهانی، از دست دادن بینایی در یک چشم یا دوبینی جدید می تواند نشانه اختلال در جریان خون چشم یا مغز باشد. این علائم به ارزیابی فوری نیاز دارند، زیرا سکته مغزی و انسداد عروق چشم از علل احتمالی آن ها هستند.

9. تورم یک طرفه دست یا پا

تورم بدون علت مشخص در یک پا، به ویژه اگر با درد، گرمی یا تغییر رنگ همراه باشد، از نشانه های مهم ترومبوز سیاهرگی عمقی است. تورم ممکن است به تدریج ایجاد شود و همیشه با درد شدید همراه نیست.

10. درد شدید شکم

لخته خون در رگ های دستگاه گوارش می تواند جریان خون روده را مختل کند و درد شدید شکمی ایجاد کند. درد ناگهانی و شدید شکم، به ویژه اگر با تهوع، استفراغ یا وجود خون در مدفوع همراه باشد، نیازمند بررسی فوری است.

11. خون در مدفوع

مشاهده خون در مدفوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از بواسیر و شقاق گرفته تا خونریزی های گوارشی جدی. این علامت به تنهایی نشانه لخته خون نیست، اما خونریزی قابل توجه، مدفوع سیاه و قیری یا خونریزی همراه با ضعف و سرگیجه نیازمند رسیدگی فوری است.

12. افزایش فشار خون

لخته در رگ های کلیه ممکن است در برخی موارد باعث افزایش فشار خون یا اختلال عملکرد کلیه شود. با این حال، فشار خون بالا به تنهایی نشانه قابل اعتمادی برای تشخیص لخته خون نیست و معمولا علت های دیگری دارد.

13. تهوع و استفراغ

تهوع و استفراغ علائم عمومی هستند و اغلب به دلایل گوارشی رخ می دهند. با این حال، اگر با درد شدید و ناگهانی شکم، ضعف شدید یا سایر علائم هشدار همراه باشند، باید احتمال مشکلات جدی از جمله اختلال خون رسانی به روده بررسی شود.

14. تشنج ناگهانی

تشنج برای نخستین بار در بزرگسالی می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله اختلالات متابولیک، آسیب مغزی یا سکته باشد. لخته شدن خون در عروق مغز نیز در برخی موارد می تواند تشنج ایجاد کند. بروز نخستین تشنج یا تشنج همراه با اختلال هوشیاری نیازمند کمک فوری پزشکی است.

15. خون در ادرار

وجود خون در ادرار ممکن است ناشی از عفونت، سنگ کلیه، بیماری های کلیوی یا مشکلات دیگر دستگاه ادراری باشد. لخته در عروق کلیه یکی از علل احتمالی است، اما از روی این علامت به تنهایی نمی توان چنین تشخیصی داد. مشاهده خون در ادرار باید از نظر پزشکی بررسی شود.

چه زمانی باید فورا به اورژانس مراجعه کرد؟

در صورت بروز هر یک از علائم زیر، به ویژه اگر ناگهانی باشند، با اورژانس تماس بگیرید:

تنگی نفس ناگهانی، درد قفسه سینه یا سرفه خونی

تورم و درد جدید در یک پا، به ویژه همراه با تنگی نفس

افتادگی یک طرف صورت، ضعف ناگهانی دست یا پا، اختلال گفتار یا از دست دادن ناگهانی بینایی

درد شدید و ناگهانی شکم همراه با ضعف، غش یا خونریزی قابل توجه

برای تشخیص لخته خون، پزشک ممکن است با توجه به علائم و عوامل خطر از آزمایش خون، سونوگرافی عروق یا تصویربرداری استفاده کند. وجود یک علامت به تنهایی برای تشخیص کافی نیست.

هشدار پزشکی: اگر احتمال آمبولی ریه، سکته مغزی یا لخته خون در عروق عمقی مطرح است، منتظر برطرف شدن خودبه خودی علائم نمانید. از مصرف خودسرانه داروهای ضدانعقاد یا آسپرین برای درمان احتمالی لخته خودداری کنید و ارزیابی پزشکی را به تاخیر نیندازید.

منبع: عصرایران