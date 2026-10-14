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چراغ سبز برای ازسرگیری پروازهای عمان به تهران

پروازهای عمان به ایران که در پی تحریم‌های هوایی آمریکا علیه ایران متوقف شده بود، قرار است به‌زودی از سر گرفته شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۶۰
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ایران و عمان

به گزارش تابناک؛ در پی رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک مقامات ایران و عمان، قرار است به زودی و در مرحله نخست پرواز‌های مسقط به تهران از سر گرفته شود.

جزئیات مربوط به زمان دقیق ازسرگیری پرواز‌ها و برنامه پروازی شرکت‌های هواپیمایی عمانی هنوز اعلام نشده است.

پرواز‌های مسقط ـ تهران از ۲۳ سپتامبر، اول مهرماه، در پی محدودیت‌های اعمال‌شده بر پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا متوقف شده است.

شایان ذکر است در این مرحله پرواز‌ها از عمان به تهران برقرار می‌شود و هنوز جزییات برقراری پرواز‌های تهران به مسقط مشخص نیست.

منبع: ایسنا

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