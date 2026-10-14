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عقب‌نشینی شاخص کل بورس در آخرین روز هفته/ ۱.۵ همت به صندوق طلا رسید

بورس در حالی آخرین روز هفته را با قرمزپوشی ۵۶ درصد بازار به پایان برد که جریان پول خرد بار دیگر جهت خود را تغییر داد؛ خروج ۸۱۶ میلیارد تومانی نقدینگی از سهام و هجوم ۱.۵ همت نقدینگی به صندوق‌ طلا، نشان داد معامله‌گران در روز افت شاخص کل، سنگر امن‌تری را برای دارایی‌های خود برگزیده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۴۵
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تاینلک؛ پرونده معاملات آخرین روز کاری هفته در تالار شیشه‌ای با رفتاری دوگانه میان بزرگان و نمادهای کوچک‌تر بسته شد.

بررسی روند دادوستدها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران با افتی ۳۴ هزار و ۷۷۱ واحدی (معادل ۰.۴۱ درصد) به سطح ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار واحد عقب‌نشینی کرد.

هم‌زمان، شاخص قیمت وزنی‌ـ‌ارزشی نیز با افت ۵ هزار و ۷۴۸ واحدی، رقم یک میلیون و ۳۹۲ هزار واحد را ثبت نمود. در نقطه مقابل، جریان معاملات در نمادهای متوسط و کوچک به کام سهامداران نشست؛ به‌طوری‌که شاخص هم‌وزن با ثبت رشدی ۵ هزار و ۷۷۱ واحدی تا ارتفاع ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار واحد بالا آمد.

از نظر حجم و ارزش دادوستدها، تابلوی معاملاتی نشان‌دهنده ثبت بیش از یک میلیون و ۲۹۱ هزار معامله به ارزش افزون بر ۴۹ هزار میلیارد تومان بود. با این دست‌فرمان، ارزش کل بازار بورس تهران در پایان امروز روی عدد ۲۸ هزار و ۸۷۹ همت (معادل ۱۱۰ میلیارد دلار) متوقف شد.

با وجود برتری تقاضا در سمت صف‌ها جایی که ارزش سفارشات خرید با ۸.۵ همت فاصله معناداری با سفارشات فروش ۵.۱ همتی داشت، تراز کلی تابلوی نمادها قرمزپوش ماند؛ به نحوی که ۵۶ درصد بازار (۵۴۲ نماد) منفی و در مقابل، ۴۴ درصد بازار (۴۲۲ نماد) مثبت معامله شدند.

در بعد جریان نقدینگی حقیقی، تالار شیشه‌ای با خروج ۸۱۶ میلیارد تومان پول از معاملات خرد مواجه شد؛ سرمایه‌ای که مقصد عمده آن ابزارهای پوشش ریسک بود و به ثبت ورود سنگین ۱.۵ همت پول تازه به صندوق‌های کالایی و طلا انجامید.

واکاوی صنایع نشان می‌دهد گروه‌های چندرشته‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، دارویی و در کنار آن‌ها صندوق‌های سهامی با بیشترین خروج سرمایه حقیقی دست‌به‌گریبان شدند؛ در این بین نمادهای «تابان»، «شستا»، «شسپا» و «وتجارت» در رأس فهرست تخلیه پول قرار گرفتند.

در سوی دیگر، نمادهای «تاصیکو»، «وبملت»، «فارس» و «فزر» پیشتاز جذب نقدینگی حقیقی لقب گرفتند و در سطح صنایع نیز صندوق‌های طلا (با همان ۱.۵ همت ورودی)، کانه‌های فلزی، بانک‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذاری پرطرفدارترین اهداف خرید معامله‌گران بودند.

 

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