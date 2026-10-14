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حمله حامدکاشانی به منتقدان: گدای فالوئر شده‌اید!

طرف می‌گوید دارند کودتا می‌کنند؛‌ ای لعنت خدا بر دروغگو، اگر سند دارید بگویید وگرنه هرکس هر حرف مفتی می‌تواند بزند
کد خبر: ۱۳۹۸۷۳۸
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حامد کاشانی

حامد کاشانی با بیان اینکه  طرف می‌گوید دارند کودتا می‌کنند؛ ای لعنت خدا بر دروغگو، اگر سند دارید بگویید وگرنه هرکس هر حرف مفتی می‌تواند بزند افزود: گدای دوتا فالوئر هستند، حالا برای ما لیدر شده‌اند.

بخش‌هایی از اظهارات وی به این شرح است: یکی از این آقایان در جنگ ۱۲ روزه در ایتا تبلیغ می‌کرد که برای اینکه بفهمید کی تنگه هرمز را می‌بندیم به کانال من بپیوندید؛ اینها گدای دوتا فالوئر هستند بعد حالا برای ما لیدر شده‌اند.
 
 پنج سال است من خدا می‌داند در تلویزیون ممنوع‌التصویر هستم، وسط جنگ جایی نیست که من بیایم یقه جبلی را بگیرم. من خیلی صداوسیما را قبول ندارم.

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 فردای اصولی‌ترین موضوع وحدت است طرف می‌گوید بله دارند کودتا می‌کنند؛‌ای لعنت خدا بر دروغگو، اگر سند دارید بگو؛ وگرنه هرکس هر حرف مفتی می‌تواند بزند.
 
عجیب این است که بقیه چرا غیور نیستند، اگر در دولت امیرالمؤمنین مالک اشتر می‌شد فرمانده یک لشکر و دستور می‌داد هروقت خود علی را دیدیم چه گفت گوش می‌دهیم شما چه می‌گفتید، می‌گفتید واضح است که تو می‌خواهی لشکر را به هم بزنی، چطور الان این را نمی‌گویی.
 
 مگر مالک اشتر معصوم بوده، فلان فرمانده نظامی ماهم جزو چهارده معصوم نیست، چطور می‌گویند مرگ بر مالک اشتر می‌گوییم مرگ بر جد وآبادت، می‌گوییم بیخود کرده‌ای، بابا وسط جنگ به فرمانده کسی بگویند بی‌غیرت بقیه باید یقه طرف را پاره کنند.
 
 شما نامه‌های آقا را ببینید در آن روایت شکست و خیانت است یا روایت فتح است؟ بعد ببینید فضای خیابان روایت شکست است یا خیانت؟ چه مطلبی را بیش از همه تکرار کرده، یعنی چی؟ یا ایشان حکمت ندارد و تکراری حرف می‌زند یا اینجا سوراخی داریم درست نشده، وحدت هنوز وضعش خراب است مدام تذکر می‌دهد.
 
اویی که اطاعت از دستورش واجب است فرموده بود انتقاد شما اگر وجه هم دارد و موجه است نگو.
 
 باید این شب‌ها وقتی می‌رویم خانه‌مان روی ابر حرکت کنیم که خدایا ما در این ۱۴۰۰ سال اخیر تنها قومی هستیم که امام معصوم را از نزدیک ندیدیم، رهبر غیرمعصوم را هم از نزدیک ندیدیم ولی سفت ایستاده‌ایم و با همه سختی‌ها دشمن نتوانسته به اهداف خودش برسد ما باید دلمان قنج برود خوشحال باشیم.

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برچسب ها
حامد کاشانی کودتا جنگ جنگ ۱۲ روزه ممنوع التصویر
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عکس: سوگواری شب رحلت کریمه اهل‌بیت (س)
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
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