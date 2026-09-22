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کد خبر: ۱۳۹۵۵۰۷
بازدید: ۱۱۲۵

عکس: سوگواری شب رحلت کریمه اهل‌بیت (س)

همزمان با شب رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه (س)، پرچم گنبد این حرم مطهر روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ طی آیینی با حضور خادمان حرم امام رضا (ع) تعویض شد. در این شب، علاوه بر پذیرایی موکب‌های مستقر در حرم از زائران عزادار، مراسم سوگواری با حضور گسترده نسل جوان و نوجوان، سخنرانی حجت‌الاسلام حامد کاشانی و نوای حسین ستوده در شبستان امام خمینی (ره) برگزار گردید.

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برچسب‌ها:
عکس خبری آیین سوگواری رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) حرم مطهر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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