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شهادت مامور پلس در حمله مسلحانه اشرار مسلح

حمله مهاجمان مسلح به خودروی پلیس در شهرستان مهرستان با مقابله نیرو‌های مدافع امنیت و فرار مهاجمان از صحنه درگیری پایان یافت.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۲۱
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حمله اشرار

به گزارش تابناک؛ مهاجمان مسلح پس از حمله به خودروی پلیس در شهرستان مهرستان، با مقابله نیروهای امنیتی مجبور به فرار شدند.

حمله مهاجمان مسلح به خودروی پلیس در شهرستان مهرستان با مقابله نیروهای مدافع امنیت و فرار مهاجمان از صحنه درگیری پایان یافت.

مهاجمان در جریان این حمله با مقاومت نیروهای حاضر در صحنه مواجه شدند و در نهایت مجبور به فرار از محل درگیری شدند.

تکمیلی

در جریان این درگیری، نیروهای انتظامی در برابر مهاجمان مقاومت کردند و در نهایت، مهاجمان مسلح مجبور به فرار از صحنه درگیری شدند.

یکی از ماموران فراجا که در جریان این حمله مجروح شده بود، برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت، اما شدت جراحات وارده به وی منجر به شهادتش شد.منبع: تسنیم

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برچسب ها
حمله اشرار مهاجمان خودرو پلیس مهرستان سیستان و بلوچستان نیروهای امنیتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
2
10
پاسخ
چرا به نیروهای امنیتی و انتظامی در مناطق پر خطر جلیقه ضد گلوله نمی دهند ؟هر روز داریم این خبرهای تلخ رو می شنویم.
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