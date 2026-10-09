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شهادت معاون اجتماعی فراجای سیستان‌وبلوچستان

دقایقی پیش یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت یک دستگاه خودروی پلیس در چشمه زیارت زاهدان منفجر شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۷۷
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بمب کنار جاده‌ای

به گزارش تابناک؛ دقایقی پیش یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت یک دستگاه خودروی پلیس در چشمه زیارت زاهدان منفجر شد.

دقایقی پیش یک بمب کنار جاده ای در مسیر حرکت یک دستگاه خودروی پلیس در چشمه زیارت زاهدان منفجر شد.

اخبار اولیه از جراحت چند نیروی پلیس در این حادثه حکایت دارد.
 
شهادت معاون اجتماعی فراجای سیستان‌وبلوچستان

یک منبع مطلع از شهادت معاون اجتماعی فراجای استان سیستان‌وبلوچستان در منطقهٔ چشمه زیارت زاهدان خبر داد.

شهیده افتخاری ساعتی پیش در جریان منفجر شدن بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت خودروی پلیس در زاهدان آسمانی شد.
منبع: فارس

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بمب کنار جاده ای شهیده افتخاری انفجار خودرو پلیس سیستان و بلوچستان
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