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هشدار درباره غذا دادن به گربه‌ها

محیط زیست درباره غذادهی دستی به گربه‌های شهری هشدار داد و این کار خطر افزایش جمعیت گربه‌ها را دارد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۰۷
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1869 بازدید
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غذا دادن به حیوانات

به گزارش تابناک؛ حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره نزدیک شدن حیات وحش به محیط زندگی مردم و عادت کردن حیوانات به حضور انسان اظهار کرد: وظیفه ما در این زمینه، اطلاع‌رسانی و آموزش مردم است؛ چراکه افراد هنگام حضور در طبیعت، خواسته یا ناخواسته با حیات وحش مواجه می‌شوند و باید بدانند چگونه با این حیوانات رفتار کنند.

وی با اشاره به دو عامل اصلی عادت کردن حیوانات به انسان افزود: باقی ماندن زباله‌ها و پسماند‌های غذایی در دسترس حیوانات و همچنین غذادهی دستی به حیات وحش، از مهم‌ترین عواملی است که موجب وابستگی حیوانات به منابع غذایی انسانی می‌شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در پیشگیری از این روند گفت: مقابله با این مسئله به اطلاع‌رسانی، آموزش و مشارکت جدی مردم نیاز دارد؛ به‌ویژه افرادی که به‌صورت مستمر از طبیعت استفاده می‌کنند، مانند کوهنوردان و طبیعت‌گردان، باید مراقب باشند با غذادهی دستی، حیوانات را به دریافت غذا از انسان عادت ندهند.

ظهرابی در ادامه با اشاره به افزایش جمعیت گربه‌های شهری تصریح کرد: افزایش جمعیت این گونه‌ها یکی دیگر از مسائل محیط زیستی است که می‌تواند به تنوع زیستی آسیب‌های جدی وارد کند و این کار بی ارتباط با غذا دادن به گربه‌های شهری؛ نیست.

وی بر ضرورت اصلاح رفتار‌های انسانی در مواجهه با حیات وحش تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر مردم به نحوه دفع پسماند‌های غذایی و خودداری از غذادهی دستی به حیوانات در طبیعت شد.

منبع: تسنیم

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برچسب ها
غذا دادن گربه ها حمید ظهرابی محیط زیست
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
8
3
پاسخ
درود بر شما
افرادی هستند علاوه بر اینکه مشکلات متعددی که در گذران زندگی خود دارند دلسوزانه و متعهدانه نسبت به زندگی نه تنها گربه ها بلکه سگها و پرندگان نیز بی تفاوت از کنار انها عبور نمی کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
3
13
پاسخ
یه خانم توی محل ماست که چندین ساله با سیب زمینی و گردن مرغ یه سطل بزرگ غذای خمیری می پزه و غروبها به گربه ها می ده و یه آقا هم غذای خشک بین آنها توزیع می کنه
تعداد گربه ها طوری زیاد شده که مدام زیر چرخ های ماشین ها له می شوند و زیر شمشادها پر گربه شده و زمستانها با ورود به لابی و پارکینگ مجتمع ها معضل هستند
گوش این خانم و آقا به توصیه بدهکار نیست و حتما باید زور باشه بالای سرشون تا گربه ها را رها کنند
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