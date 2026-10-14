به گزارش تابناک؛ حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره نزدیک شدن حیات وحش به محیط زندگی مردم و عادت کردن حیوانات به حضور انسان اظهار کرد: وظیفه ما در این زمینه، اطلاع‌رسانی و آموزش مردم است؛ چراکه افراد هنگام حضور در طبیعت، خواسته یا ناخواسته با حیات وحش مواجه می‌شوند و باید بدانند چگونه با این حیوانات رفتار کنند.

وی با اشاره به دو عامل اصلی عادت کردن حیوانات به انسان افزود: باقی ماندن زباله‌ها و پسماند‌های غذایی در دسترس حیوانات و همچنین غذادهی دستی به حیات وحش، از مهم‌ترین عواملی است که موجب وابستگی حیوانات به منابع غذایی انسانی می‌شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در پیشگیری از این روند گفت: مقابله با این مسئله به اطلاع‌رسانی، آموزش و مشارکت جدی مردم نیاز دارد؛ به‌ویژه افرادی که به‌صورت مستمر از طبیعت استفاده می‌کنند، مانند کوهنوردان و طبیعت‌گردان، باید مراقب باشند با غذادهی دستی، حیوانات را به دریافت غذا از انسان عادت ندهند.

ظهرابی در ادامه با اشاره به افزایش جمعیت گربه‌های شهری تصریح کرد: افزایش جمعیت این گونه‌ها یکی دیگر از مسائل محیط زیستی است که می‌تواند به تنوع زیستی آسیب‌های جدی وارد کند و این کار بی ارتباط با غذا دادن به گربه‌های شهری؛ نیست.

وی بر ضرورت اصلاح رفتار‌های انسانی در مواجهه با حیات وحش تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر مردم به نحوه دفع پسماند‌های غذایی و خودداری از غذادهی دستی به حیوانات در طبیعت شد.

منبع: تسنیم