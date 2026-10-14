فراموش نکنیم جهان پیش و پس از سوشال مدیا تفاوت‌های جدی دارد. نسل جدید در محیطی بزرگ شده که الگوهای ارتباطی و رفتاری آن با گذشته متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان با همان قواعد و انتظارات قدیمی، شرایط امروز را مدیریت کرد.

به گزارش تابناک؛ بیست روزی که از آغاز سال تحصیلی می‌گذرد، فرصتی برای مشاهده تفاوت‌های نسل جدید و تغییراتی است که در فضای مدارس رخ داده است؛ تغییراتی که در کنار رفتار دانش‌آموزان، مسئله اقتدار و کاریزمای ازدست‌رفته نظام آموزش‌وپرورش را هم به میان می‌کشد. نه می‌توان به جایگاه اغراق‌شده معلم در دهه ۶۰ بازگشت و نه می‌توان وضعیت امروز را نادیده گرفت.

بنا بر این گزارش؛ سال‌هاست کارشناسان درباره تضعیف جایگاه مدرسه و معلم، طبقاتی‌شدن و صدالبته پولی شدن نظام آموزشی هشدار می‌دهند. حالا انتشار ویدیوهایی از داخل مدارس، بحث درباره این نگرانی‌ها را دوباره داغ کرده است. البته نباید فراموش کرد که جهان پیش و پس از سوشال مدیا تفاوت‌های جدی دارد. نسل جدید در فضایی رشد کرده که الگوهای ارتباطی و رفتاری آن با گذشته متفاوت است؛ بنابراین بنظر می‌رسد که نمی‌توان با همان قواعد و انتظارات قدیمی، شرایط امروز را مدیریت کرد.

کلیپ ورزش دختران؛ کاملاً آرتیستیک!

یکی از متفاوت‌ترین ویدیوهای منتشرشده از مدارس، کلیپی از چند دختر جوان است که در کلاس درس و در حال ورزش دیده می‌شوند. ما از انتشار کامل این ویدیو معذوریم و تنها تصویری از آن را منتشر می‌کنیم تا مشخص باشد درباره کدام کلیپ صحبت می‌کنیم.

نکته قابل‌توجه، نه فقط محتوای ویدیو، بلکه نوع قاب‌بندی و دکوپاژ هنری آن است؛ تصاویری که آشنایی سازندگانشان با زبان شبکه‌های اجتماعی را نشان می‌دهد. همین کلیپ با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. برخی آن را مصداق بی‌حیایی دانسته‌اند و برخی دیگر معتقدند با ویدیویی ورزشی مواجهیم که نباید بیش از اندازه درباره آن قضاوت کرد. فارغ از این اختلاف‌نظرها، کلیپ نشان می‌دهد که فاصله میان نگاه نسل جدید و انتظارات بخش‌هایی از جامعه همچنان محل بحث است.

ویدیوی کله‌پاچه؛ معلمی که به درس ادامه می‌دهد!

در ویدیویی دیگر، چند دانش‌آموز در انتهای کلاس مشغول خوردن کله‌پاچه‌اند و با خونسردی مقابل دوربین ژست می‌گیرند؛ درحالی‌که معلم همچنان به تدریس ادامه می‌دهد و ظاهراً اعتنایی به اتفاقات انتهای کلاس ندارد. این صحنه برای بسیاری از کسانی که در دهه‌های هفتاد و هشتاد دانش‌آموز بوده‌اند، تصویری عجیب و حتی باورنکردنی است. ضیافت کله‌پاچه در کلاس، ژست‌گرفتن مقابل دوربین و بی‌تفاوتی معلم، همگی پرسش‌هایی درباره اقتدار نظام آموزشی و مناسبات امروز میان دانش‌آموز و معلم ایجاد می‌کنند.

ویدیوی سیگار؛ مسئله‌ای فراتر از یک شوخی!

سیگارکشیدن دانش‌آموزان در مدرسه، متأسفانه پدیده تازه‌ای نیست؛ اما انتشار تصاویری از تجمع چند دانش‌آموز در سرویس بهداشتی و سیگارکشیدن هم‌زمان آن‌ها، بار دیگر مسئله نظارت و مسئولیت مدیران مدارس را مطرح کرده است. اگر کلیپ ورزش دختران امکان تفسیرهای متفاوت داشت و حتی با واکنش‌های مثبت برخی کاربران مواجه شد، چنین تصاویری را نمی‌توان به‌سادگی در همان چارچوب قرار داد.



تجمع چند دانش‌آموز در سرویس بهداشتی و سیگارکشیدن آن‌ها مقابل دوربین، بیش از هر چیز این سؤال را ایجاد می‌کند که در فاصله زنگ‌های مدرسه تا انتشار چنین تصاویری در شبکه‌های اجتماعی، چه اتفاقی می‌افتد؟ مدرسه‌ای که قرار است محیطی برای آموزش و تربیت باشد، حالا در ویدیوهایی دیده می‌شود که از کلاس کله‌پاچه‌خوری تا سرویس بهداشتیِ محل سیگارکشیدن را در بر می‌گیرند. کنار هم قرار گرفتن این تصاویر، دست‌کم نشان می‌دهد که تجربه زیسته دانش‌آموزان امروز با تصویری که از مدرسه در ذهن نسل‌های قبل مانده، فاصله زیادی دارد.

منبع: برترین ها