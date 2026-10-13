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ادارات این شهرها فردا، چهارشنبه تعطیل شد

استاندار گیلان از تعطیلی ادارات و اعلام عزای عمومی در شهرستان‌های لاهیجان و آستانه‌ اشرفیه فردا چهارشنبه به دلیل ارتحال، تشییع و تدفین آیت‌الله قربانی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۵۴
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تعطیلی ادارات

به گزارش تابناک، هادی حق‌شناس امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر این عالم فقید در لاهیجان و آیین تشییع و خاکسپاری در آستانه‌اشرفیه اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم و به‌منظور تسهیل حضور مردم در آیین‌های تشییع و وداع با این عالم وارسته، فردا در این دو شهرستان عزای عمومی اعلام شده و ادارات دولتی تعطیل خواهند بود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله قربانی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم، زمینه حضور آسان و آرام مردم در این مراسم را فراهم کنند تا آیین تشییع و خاکسپاری آن عالم فقید در فضایی شایسته برگزار شود.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه علمی و پژوهشی این عالم وارسته افزود: تألیفات متعدد و آثار ارزشمند ایشان در حوزه‌های تفسیر، معارف اسلامی، اخلاق، فلسفه، حقوق و اندیشه دینی، میراثی گران‌بها برای جامعه علمی و فرهنگی کشور و نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

حق‌شناس با اشاره به سوابق مبارزاتی آیت‌الله قربانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و مسئولیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی ایشان پس از انقلاب تصریح کرد: حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف، از جمله نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و عضویت در مجلس خبرگان رهبری، بیانگر نقش‌آفرینی این عالم فقید در عرصه‌های مختلف دینی و اجتماعی است

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برچسب ها
گیلان ادارات تعطیلی لاهیجان آستانه اشرفیه مراسم تشییع
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