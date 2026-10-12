پزشکیان پیام تسلیت صادر کرد

رئیس‌جمهور در پیام رحلت حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی را به مردم شریف استان گیلان، دوستداران و به‌ویژه خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت رحلت حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی تصریح کرد: آن عالم فقید، عمر پر برکت خود را در مسیر فراگیری و ترویج معارف اسلامی، تدریس، پژوهش و تألیف سپری کرد و در کنار سوابق مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سالیان متمادی در مسئولیت‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و چند دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری، همواره در خدمت مردم و انقلاب بودند.

متن پیام رئیس جمهور و شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ

رحلت حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی را به مردم شریف استان گیلان، دوستداران و به‌ویژه خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت می‌گویم.

آن عالم فقید، عمر پر برکت خود را در مسیر فراگیری و ترویج معارف اسلامی، تدریس، پژوهش و تألیف سپری کرد و در کنار سوابق مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سالیان متمادی در مسئولیت‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و چند دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری، همواره در خدمت مردم و انقلاب بودند.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان ایشان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران



منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهور