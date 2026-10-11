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در این استان یک روز عزای عمومی اعلام شد

استاندار یزد در پی ارتحال آیت‌الله سید علیرضا حیدری، از علمای حوزه علمیه در یزد روز دوشنبه ۲۰ مهرماه را در سراسر استان عزای عمومی اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۹۶
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آیت‌الله سید علیرضا حیدری

به گزارش تابناک، محمدرضا بابایی در پی ارتحال آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری، از علمای وارسته و اسوه اخلاق و فضیلت، روز دوشنبه ۲۰ مهرماه را هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر این عالم دینی در سراسر استان عزای عمومی اعلام کرد.

استاندار یزد با ابراز تأثر از درگذشت این عالم دینی، رحلت وی را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر دانست و بر پاسداشت جایگاه علم، فقاهت و مرجعیت تأکید کرد.

بابایی با اشاره به خدمات و فعالیت‌های دینی و اجتماعی آیت‌الله حیدری اظهار کرد: این عالم وارسته عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و گره‌گشایی از مشکلات مردم سپری کرد.

استاندار یزد همچنین از مردم شریف، متدین و عالم‌پرور استان دعوت کرد با حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله حیدری، ضمن ادای احترام به مقام علمی و معنوی آن مرحوم، با خانواده و بازماندگان وی ابراز همدردی کنند.

بر اساس اعلام استانداری یزد، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله سید علیرضا حیدری ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۰ مهرماه از امامزاده شاهزاده فاضل به سمت امامزاده جعفر بن محمد واقع در بلوار امامزاده برگزار می‌شود.

منبع: استانداری یزد

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یزد آیت الله حیدری ارتحال استاد اخلاق عزای عمومی
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