En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

اعلام عزای عمومی در سراسر ایران

هیئت دولت در پی رحلت آیت‌ الله شبیری زنجانی، امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۴۰
| |
16898 بازدید
عزای عمومی

به گزارش تابناک؛ هیئت دولت در پی رحلت آیت‌ الله العظمی شبیری زنجانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، امروز اول مهر را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

 روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(قدس‌الله سره‌الشریف) روز گذشته، ۳۰ شهریورماه، به لقاءالله پیوست.

در پی این ضایعه، هیئت دولت امروز اول مهرماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرده است.

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع عالی‌قدر جهان تشیع بود که سال‌ها در حوزه علمیه قم به تدریس و تربیت طلاب و فضلای علوم دینی اشتغال داشت.
منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
عزای عمومی شبیری زنجانی آیت الله شبیری زنجانی رحلت مرجع تقلید
در نیویورک میان ایران و آمریکا چه می‌گذرد؟
محسن نامجو: از حیرت در تهران و رنسانس فرهنگی تا حمله به رسانه‌های دوپهلو/ شهروند آزاد نیستم
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در حرم حضرت معصومه(س) آرام گرفت
عیادت نماینده رهبر انقلاب از آیت الله شبیری زنجانی
️آیت الله شبیری زنجانی از نوادر روزگار بودند
درخواست دعا برای سلامتی آیت‌الله شبیری زنجانی
تسلیت آیت‌الله مکارم به آیت الله شبیری زنجانی
پیام آیت الله جوادی آملی برای درگذشت مرجع تقلید عالیقدر
قم، اول مهر تعطیل است
تسلیت سیدحسن خمینی به آیت‌الله شبیری زنجانی
آیت‌الله شبیری زنجانی بدرود حیات گفت
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
مراسم وداع با پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی + عکس
دفتر آیت‌الله‌ شبیری زنجانی اطلاعیه داد
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۱ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۶ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۶ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005r4K
tabnak.ir/005r4K