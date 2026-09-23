اعلام عزای عمومی در سراسر ایران
هیئت دولت در پی رحلت آیت الله شبیری زنجانی، امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۴۰| |
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به گزارش تابناک؛ هیئت دولت در پی رحلت آیت الله العظمی شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع، امروز اول مهر را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.
روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت(علیهمالسلام) و مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیتالله العظمی شبیری زنجانی(قدسالله سرهالشریف) روز گذشته، ۳۰ شهریورماه، به لقاءالله پیوست.
در پی این ضایعه، هیئت دولت امروز اول مهرماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرده است.
آیتالله العظمی شبیری زنجانی از مراجع عالیقدر جهان تشیع بود که سالها در حوزه علمیه قم به تدریس و تربیت طلاب و فضلای علوم دینی اشتغال داشت.
منبع: تسنیم
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