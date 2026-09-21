اول مهر در قم به مناسبت تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی تعطیل است. استاندار قم از اعلام سه روز عزای عمومی در این شهر خبر داد.

قم، اول مهر تعطیل است

به گزارش تابناک؛ اکبر بهنام‌جو؛ استاندار قم با حضور در بیت آیت‌الله شبیری زنجانی و عرض تسلیت به بیت و خاندان این مرجع عالیقدر، از اعلام سه روز عزای عمومی و تعطیلی روز چهارشنبه اول مهرماه در قم همزمان با تشییع پیکر این مرجع عالیقدر خبر داد.

استاندار قم در حاشیه حضور در بیت مرحوم آیت‌الله العظمی شبیری‌زنجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: مردم عزیز ایران، حوزه‌های علمیه در سراسر کشور و جهان تشیع، یکی از مراجع عزیز و بزرگی را که در دل مردم جایگاه ویژه‌ای داشتند و به علم و تقوا شهرت داشتند، از دست دادند.

بهنام‌جو با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی افزود: ارتحال این مرجع عالیقدر، ضایعه‌ای بزرگ برای مردم، حوزه‌های علمیه و جهان تشیع است و فقدان ایشان برای جامعه دینی و علمی کشور بسیار سنگین خواهد بود.

استاندار قم با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در استان قم گفت: به مناسبت ارتحال این عالم بزرگوار، سه روز عزای عمومی در استان قم اعلام می‌شود.

بهنام‌جو همچنین اعلام کرد: روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، در استان قم تعطیل عمومی خواهد بود.

استاندار قم در ادامه ضمن تسلیت این ضایعه به مردم شریف قم، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، علما و روحانیون و بیت و خاندان آیت‌الله شبیری زنجانی، برای آن مرجع عالیقدر رحمت واسعه الهی و علو درجات مسئلت کرد.

بهنام‌جو تأکید کرد: این ضایعه برای حوزه‌های علمیه و مردم متدین قم و همه ارادتمندان آن عالم بزرگوار، اندوهی بزرگ است و امیدواریم جامعه علمی و دینی کشور بتواند از میراث علمی و معنوی برجای‌مانده از این مرجع عالیقدر بهره‌مند شود.

منبع: فارس