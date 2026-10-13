وزیر مشاور در وزارت خارجه قطر با تأکید بر پیامدهای گسترده منازعه آمریکا و ایران برای منطقه، بر ضرورت ادامه مذاکرات و بهره‌گیری از دیپلماسی برای دستیابی به صلح تأکید کرد و گفت بازگشت به عملیات نظامی به تأمین امنیت و ثبات منطقه کمکی نخواهد کرد.

به گزارش تابناک، «محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی»، وزیر مشاور در وزارت خارجه قطر، با اشاره به پیامدهای درگیری میان آمریکا و ایران برای سراسر منطقه گفت همچنان فرصت‌هایی برای گفت‌وگو و دستیابی به صلح از مسیر مذاکرات وجود دارد؛ رویکردی که قطر به آن باور دارد.

وی با اشاره به جایگاه میانجیگری در سیاست خارجی دوحه تأکید کرد میانجیگری ستون اصلی سیاست قطر است و این کشور طی سال‌های اخیر در حل‌وفصل برخی از پیچیده‌ترین منازعات در سراسر جهان نقش میانجی را ایفا کرده است.

الخلیفی همچنین با اعلام همبستگی کامل قطر با عربستان سعودی در پی حملاتی که از سوی صنعا علیه این کشور انجام شده است، بر حمایت دوحه از ریاض تأکید کرد.

وزیر مشاور وزارت خارجه قطر در ادامه با هشدار درباره پیامدهای ازسرگیری درگیری‌های نظامی در منطقه تصریح کرد بازگشت به عملیات نظامی نه به حل مشکلات منطقه کمک می‌کند و نه امنیت و صلح را به آن بازمی‌گرداند.

منبع: ایسنا