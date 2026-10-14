چرا وقتی زندگی دشوار می‌شود، گذشته در چشم ما زیباتر از امروز جلوه می‌کند؟ چرا بعضی شخصیت‌های تاریخی از دل کتاب‌ها بیرون می‌آیند و به قهرمانانی بی‌نقص یا چهره‌هایی منفور تبدیل می‌شوند؟ و چرا تاریخ ایران گاهی به‌جای آنکه بستری برای شناخت گذشته باشد، به میدان اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی بدل می‌شود؟

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احسان اقبال سعید؛ نویسنده، پژوهشگر مسائل فرهنگی و تاریخی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی تابناک، از ریشه‌های روان‌شناختی گذشته‌ستایی تا منازعات سیاسی بر سر تاریخ ایران، هویت ایرانی، تقابل ایران باستان و ایران پس از اسلام، نقش شبکه‌های اجتماعی در روایت تاریخ و فاصله دکترنویسنده، پژوهشگر مسائل فرهنگی و تاریخی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی تابناک، از ریشه‌های روان‌شناختی گذشته‌ستایی تابر سر، تقابل، نقش شبکه‌های اجتماعی در روایت تاریخ و فاصله نسل جوان با گذشته سخن می‌گوید. او معتقد است که در بسیاری از موارد، گذشته نه آن‌گونه که بوده، بلکه متناسب با نیازها و نارضایتی‌های امروز بازسازی می‌شود.

گذشته‌ستایی ایرانیان؛ چرا دیروز همیشه بهتر از امروز به نظر می‌رسد؟

چرا در دوره‌های دشوار اقتصادی و اجتماعی، گرایش به ستایش گذشته افزایش پیدا می‌کند؟ آیا این پدیده صرفاً نوستالژی است یا می‌تواند نشانه‌ای از نارضایتی از وضعیت موجود باشد؟

انسان به حکم رنج کشیدن و دویدن و نرسیدن، همیشه به دنبال مرهم می‌گردد. رنج‌های بشر بر دو گونه‌اند؛ یکی ازلی و ابدی که با آدم زاده می‌شوند و دست تدبیری نیز در کار نیست و تنها تعویق می‌تواند آدم را کمی تسکین دهد. مرگ سردمدار قبیله فوق است و آدمی تنها موجودی است که مرگ خود و دردناک‌تر از آن، مرگ آنان که دوستشان می‌دارد را می‌فهمد و رنج می‌کشد. پیری، از چشم افتادن، بیماری، جنگ‌های بزرگ، طاعون و امراض مهیب‌تر از سیل، همه این‌ها رنج‌های ابدی‌اند.

پس از آن، رنج‌های عارضی هستند که شمول آن این است که منابع دلخواه نایاب‌اند و خواستاران بسیار. انسان‌ها برای برآورده نمودن چهار عطش ثروت، شهوت، قدرت و حسادت می‌دوند و می‌درند و می‌جنگند؛ کسانی برجای می‌مانند و نمی‌رسند. این نرسیدن برای انسانی که از غریزه گذشته و متفکر است، دلیل و برهان می‌خواهد و نمی‌خواهد قانون جنگل، بقا و «التلذذ للقوی» را بپذیرد، توجیهی از جنس تسکین می‌تراشد.

تسکین تنها گاهی مخدر مخرب است و می‌شود بنگ و گل و چرس و باده؛ زمانی یک بیت شعر خیام است و زمانی خواندن میزان دشواری و سیاه‌روزی دیگران، تا نفسی بکشیم و بگوییم خدا را گذشته، فارغ از کیفیت واقعی‌اش، از جنس همان تخدیر و تسکین است که مدعی ندارد و می‌توانی از رنج امروز به دیروز پناه ببری گذشته، فارغ از کیفیت واقعی‌اش، از جنس همان تخدیر و تسکین است که مدعی ندارد و می‌توانی از رنج امروز به دیروز پناه ببری؛ دیروزی که همه برخوردار بوده‌اند و آیین برادری بوده و گل سرخ در دستان همه. تنها گاهیاست و می‌شودو چرس و باده؛ زمانی یک بیتاست و زمانیمیزان دشواری و سیاه‌روزی دیگران، تا نفسی بکشیم و بگوییم خدا راشکر که ما آن‌جوری مثل فلانی نشدیم.، فارغ از کیفیت واقعی‌اش، از جنس همانو تسکین است که مدعی ندارد و می‌توانی ازبه دیروز پناه ببری؛ دیروزی که همه برخوردار بوده‌اند و آیین برادری بوده و گل سرخ در دستان همه.

البته نمی‌توان این حقیقت را هم نادیده گرفت که در گذشته احتمالاً جوان‌تر، عاشق‌تر و کنار پدر و مادر، در فصل شیرین و رؤیاپرور زندگی می‌کردیم و بسیاری از عکس‌ها هنوز به رفو نیاز نداشت و «خدا رحمتش کند»ها هم این‌قدر افزون نبود؛ این هم بخشی از جذبه گذشته است.

به نظرم آدم از رنج ناگزیر امروز، زوال، زندگی‌ای که شأن آدمیزادی خود نمی‌داند و فقدان امید به آتیه نزدیکی که حالش و گردش دوران به شود، به گذشته پناه می‌برد و در خیالش در سرزمینی دور، جایی را می‌سازد بهشت‌گونه که مرگ، نیستی، نداری، فراق، فقر و بی‌عدالتی را در آن راهی نیست.

به یاد داشته باشید که بخش بزرگی از باور، دریافت و البته عینک بر چشم انسان برای داوری و درک پدیده‌ها، ریشه در باور مذهبی و آیینی دارد. ادیان آمده از جهان قدیم و باستان‌اند؛ داستان‌ها، روایت‌ها، تربت‌ها، قدمگاه‌ها، رنج، ملک سلیمان و نیز اورشلیم و غزل‌های سلیمان همه از قدیم و ندیم آمده‌اند و جست‌وجوی شادی و همه چیز در گذشته، در درون انسان درخت تناوری است.

به بخشی از شعر شاملو دقت کنید: «روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد… و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت». انتظار برای ساختن آن بهشت در خیال، برابر اصل همان فردوس جامانده در گذشته است.

چرا بعضی از مردم گذشته را به یاد می‌آورند، اما دشواری‌ها، محدودیت‌ها و تناقض‌های همان دوره را فراموش می‌کنند؟ آیا ممکن است جامعه، گذشته را نه آن‌گونه که بوده، بلکه آن‌گونه که آرزو دارد، به یاد بیاورد؟

این از آفات ذهن انسان است. به سوگ و مرگ عزیزان دقت کنید که در ابتدا آدم بی‌تاب است، بر سر و سینه می‌کوبد و گمان می‌کند جهان پایان یافته، اما آرام‌آرام تسکین از راه می‌رسد؛ زندگی پیروز می‌شود. البته خاصیت گذر زمان آن است که بدی‌های متوفی کاملاً فراموش می‌شود و انگار نه انگار که تا همین دم آخر حیاتش مثل بقیه در پی قدرت، شهوت، ثروت و البته دفع حسادت می‌دویده و یکی بوده چون دیگران.