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صدور بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار حکم علیه آمریکا به نفع ایران

در محاکم ایران بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار حکم علیه آمریکا صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۴۲
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محاکم

به گزارش تابناک، آیین تحلیف ۵۰۵ وکیل استان تهران امروز با حضور دادستان کل کشور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و مجمع وکلای روابط بین‌الملل سراسر پاکستان در محل سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان سخنانی در این مراسم ضمن تشریح اقدامات این مرکز برای پیگیری حقوقی جنایات ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در محاکم بین‌المللی و داخلی، از صدور بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار حکم علیه آمریکا در محاکم ایران خبر داد.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه ایران شیوه آمریکایی‌ها را علیه آمریکا در پیش گرفته است، گفت: برای پیگیری امور حقوقی نیاز به امر کارشناسی است که هزاران کار کارشناسی در سراسر کشور، در میناب و لار و لامرد و بستک و بندرعباس و سیریک و سراسر کشور انجام داده‌ایم.

وی افزود: علاوه بیش از یکصد دانش‌آموز شهید شدند و هزار مدرسه در کل کشور و علاوه بر مدارس اماکن علمی متعددی همچون دانشگاه شریف، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعت و معدن مورد هجوم دشمن قرار گرفتند که تمام آنها را کارشناسی کردیم.

عبدلیان‌پور ادامه داد: از جمله اماکنی که کارشناسی شده‌اند شرکت توفیق دارو است. سؤال این است که چرا باید به این شرکت داروسازی حمله کنند؟ به آنجا حمله کردند، چون دارو‌های خاصی برای گروهی از بیماران صعب‌العلاج و خاص تولید می‌کرد!

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: آمریکا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و به‌دنبال حذف آن است. ما علاوه بر پیگیری حقوقی از محاکم بین‌المللی، کاری که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند را پی می‌گیریم و بر اساس قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی به جنایات آمریکا رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: پیش از این حدود ۴۰ میلیارد دلار حکم علیه آمریکا صادر شده از جمله در پرونده بیماران پروانه‌ای که متعاقب آن چند کشتی دشمن با حکم مقامات قضایی توقیف شد. امسال بیش از ۲۹۰ میلیارد دلار حکم علیه آمریکا در محاکم ایران صادر شده است.

در ادامه این مراسم، سردار محمد لطیف خان خوسا، نماینده هیئت پاکستانی سخنانی در اهمیت منصب وکالت و نیز نگاه جامعه جهانی برای پیگیری جنایات آمریکا بیان و بر همکاری حقوقی و قانونی با وکلا و حقوقدانان ایران برای محاکمه عاملان جنایات جنگی رخ داده در ایران تأکید کرد.

منبع: تسنیم

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آمریکا ایران پرونده محاکم بین المللی
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