یک مقام آمریکایی مدعی شد: ما به ایران درباره حمله به کشتی‌های نظامی خود هشدار دادیم و در پاسخ به حمله به یکی از کشتی‌هایمان، با ضربه زدن به کشتی‌های ایرانی پاسخ خواهیم داد.

به گزارش تابناک، یک مقام آمریکایی در گفت و گو با الجزیره مدعی شد: حملات ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر داریم و این تجاوز غیرموجه است.

ما به مقابله با اقدامات خصمانه ایران از طریق دفع حملات و تضمین جریان دریانوردی ادامه می‌دهیم.

ما به ایران درباره حمله به کشتی‌های نظامی خود هشدار دادیم و در پاسخ به حمله به یکی از کشتی‌هایمان، با ضربه زدن به کشتی‌های ایرانی پاسخ خواهیم داد.