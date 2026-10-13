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اظهارات یک مقام آمریکایی درباره حمله به کشتی‌های نظامی

یک مقام آمریکایی مدعی شد: ما به ایران درباره حمله به کشتی‌های نظامی خود هشدار دادیم و در پاسخ به حمله به یکی از کشتی‌هایمان، با ضربه زدن به کشتی‌های ایرانی پاسخ خواهیم داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۳۳
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تنگه

به گزارش تابناک، یک مقام آمریکایی در گفت و گو با الجزیره مدعی شد: حملات ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر داریم و این تجاوز غیرموجه است.

ما به مقابله با اقدامات خصمانه ایران از طریق دفع حملات و تضمین جریان دریانوردی ادامه می‌دهیم.

ما به ایران درباره حمله به کشتی‌های نظامی خود هشدار دادیم و در پاسخ به حمله به یکی از کشتی‌هایمان، با ضربه زدن به کشتی‌های ایرانی پاسخ خواهیم داد.

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برچسب ها
آمریکا سنتکام تنگه هرمز ایران کشتی های نظامی
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