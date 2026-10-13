دونالد ترامپ در اظهاراتی تازه مدعی شد که باور ندارد چین و روسیه به ایران کمک کنند و گفت اگر چنین حمایتی وجود داشت، واشنگتن خیلی سریع از آن باخبر می‌شد.

ادعای تازه ترامپ درباره کمک چین و روسیه به ایران

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعای تازه‌ای درباره نقش چین و روسیه در حمایت از ایران مطرح کرد. ترامپ نوشت : اظهارنظرهای زیادی از سوی احمق‌ها و دیوانه‌های چپ افراطی می‌بینم که می‌گویند چین و روسیه به جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کنند.

اگر چنین کاری می‌کنند، کمک‌هایشان در سطح بسیار پایینی است؛ اما من اصلاً باور ندارم که چنین کاری انجام دهند. آن‌ها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و ما از این موضوع باخبر می‌شدیم؛ آن هم خیلی سریع!»