آیا پیمان مکه دندان خواهد داشت؟؛ احتمال عضویت سوریه و قطر در پیمان مکه

عضویت سوریه و قطر در پیمان مکه ماهیت این اتحاد را به‌طور بنیادین تغییر می‌دهد و خطر یک درگیری آینده را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، مجمع بین‌المللی خلیج فارس مستقر در واشنگتن در مقاله‌ای به بررسی امکان پیوستن قطر و سوریه به پیمان مکه پرداخته است.

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سه سال درگیری‌های زنجیره‌ای، چشم‌انداز امنیتی خاورمیانه را به‌طور بنیادین دگرگون کرده است. سلاح‌های آمریکایی، استقرار‌های نظامی و تضمین‌های امنیتی همچنان در مرکزیت منطقه باقی مانده‌اند.

اما دولت‌های خاورمیانه به‌طور فزاینده‌ای این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا وابستگی به یک ضامن خارجی واحد در منطقه‌ای که جنگ‌ها از مرز‌ها عبور می‌کنند، اتحاد‌ها همپوشانی و تعارض دارند، و شرکای دیروز می‌توانند به‌سرعت به آسیب‌پذیری‌های امروز تبدیل شوند، کافی است یا خیر.

این شرایط در حال تغییر، توضیح‌دهنده توجهی است که پیرامون پیمان مکه—ترتیب دفاعی جدیدی که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را به هم پیوند می‌دهد—ایجاد شده است.

این پیمان بیش از یک توافق امنیتی دیگر، بازتاب ترجیح منطقه‌ای نوظهوری برای لایه‌های همپوشان حفاظت به‌جای اتحاد‌های انحصاری است.

امضاکنندگان اولیه پیمان روشن کرده‌اند که برای گسترش اتحاد باز هستند، همان‌طور که ناتو از چند کشور اروپای غربی به پوشش کل قاره رشد کرد.

دو مورد احتمالی، هرچند بسیار متفاوت، برای گسترش آینده، سوریه و قطر هستند که هر دو دلیل خوبی برای جستجوی حفاظت مشخصی که یک اتحاد نظامی فراهم می‌کند دارند. دوحه پیش‌تر در مرکز یکی از متراکم‌ترین شبکه‌های روابط امنیتی آمریکایی، ترکی و خلیج فارسی در خاورمیانه قرار دارد.

دمشق، در مقابل، در تلاش است دولتی را بازسازی کند که توانمندی‌های نظامی متعارف آن در بیش از یک دهه جنگ ویران شده و پس از فروپاشی دولت اسد بیشتر تضعیف شده است؛ بنابراین برای قطر، پیوستن در درجه اول درباره افزونگی و افزودن یک لایه دیگر از بیمه استراتژیک خواهد بود. برای سوریه، بسیار نزدیک‌تر به بازسازی ملی خواهد بود.

قطر وزن مالی، اهمیت انرژی، دسترسی دیپلماتیک و ارتباطات با واشنگتن را اضافه می‌کند

هر دو کشور چیز‌های زیادی دارند که می‌توانند به سایر اعضای پیمان ارائه دهند. قطر وزن مالی، اهمیت انرژی، دسترسی دیپلماتیک و ارتباطات با واشنگتن را اضافه می‌کند. در حالی که سوریه نمی‌تواند چیز زیادی از نظر ظرفیت نظامی—حداقل در ابتدا—مشارکت کند، جغرافیای استراتژیک حیاتی در شام فراهم می‌آورد.

عضویت همچنین هزینه‌هایی را بر هر دو کشور تحمیل می‌کند. دوحه باید در نظر بگیرد که آیا مشارکت رسمی در چارچوب دفاعی دیگری می‌تواند تعادل ژئوپلیتیک محتاطانه‌اش را بر هم بزند و بدگمانی ایران و نیابتی‌های منطقه‌ای آن را برانگیزد.

سوریه می‌تواند بازدارندگی بسیار مورد نیاز در برابر تهدید‌های خارجی به دست آورد، اما موقعیت آن در خط مقدم یک درگیری کم‌شدت جاری با اسرائیل می‌تواند آزمونی ناخوشایند باشد برای اینکه آیا زبان دفاع جمعی پیمان پیامد‌های معناداری دارد یا خیر؛ بنابراین الحاق احتمالی سوریه و قطر به پیمان مکه پرسش بزرگ‌تری را درباره آنچه این اتحاد قصد دارد باشد مطرح می‌کند. آیا به‌عنوان یک مشارکت منطقه‌ای انعطاف‌پذیر دیگر باقی می‌ماند، یا به بنیاد یک معماری امنیتی مهم‌تر تبدیل می‌شود؟

جستجوی قطر برای لایه دفاعی دیگر

علاقه احتمالی قطر را ابتدا باید در چارچوب بازنگری گسترده‌تر تضمین‌های امنیتی آمریکا که در سراسر خلیج فارس در جریان است درک کرد. برای دهه‌ها، دوحه دلیل کمتری نسبت به برخی از همسایگانش برای پیگیری پوشش استراتژیک تهاجمی داشت.

رابطه دفاعی نزدیک آن با واشینگتن، همراه با حضور نظامی آمریکا در پایگاه هوایی العدید، اطمینان قابل توجهی در رابطه امنیتی آمریکا فراهم کرده بود.

تشدید تنش‌های منطقه‌ای از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نگرانی‌ها را در پایتخت‌های خلیج فارس تقویت کرده که واشنگتن می‌تواند توانمندی‌های نظامی برتر داشته باشد بدون اینکه لزوماً مایل یا قادر به محافظت از شرکایش باشد

در سال‌های اخیر، این اطمینان متزلزل شده است. تشدید تنش‌های منطقه‌ای از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نگرانی‌ها را در پایتخت‌های خلیج فارس تقویت کرده که واشنگتن می‌تواند توانمندی‌های نظامی برتر داشته باشد بدون اینکه لزوماً مایل یا قادر به محافظت از شرکایش باشد.

حمله اسرائیل در ۲۰۲۵ در دوحه این نگرانی را برای قطر به‌طور خاص حاد کرد. به‌طور گسترده‌تر، دشواری واشینگتن در مهار عملیات نظامی اسرائیل در جای دیگر منطقه، پرسش‌های ناخوشایندی درباره محدودیت‌های نفوذ آمریکا مطرح کرده است.

تنش‌های رو به رشد اسرائیل–ترکیه این نگرانی را تشدید کرده است. حملات هوایی اسرائیل به مکان‌های سوریه مرتبط با فعالیت نظامی ترکیه، دولت‌های خلیج فارس را با پرسشی نگران‌کننده مواجه کرده است: اگر واشنگتن برای مهار تشدید نظامی مرتبط با ترکیه—یک عضو ناتو با یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های این اتحاد—دشواری دارد، دولت‌های کوچک‌تر خلیج فارس باید درباره قابلیت اطمینان حفاظت خارجی در بحران چه نتیجه‌ای بگیرند؟

پاسخ لزوماً رها کردن واشنگتن نیست، بلکه به دست آوردن عاملیت بیشتر است. پیمان مکه با این منطق نوظهور سازگار است.

برای قطر، این پیمان به معنای پایان روابط نظامی‌اش با آمریکا نخواهد بود، بلکه یک لایه منطقه‌ای دیگر فراهم می‌کند که همکاری اطلاعاتی، دفاع موشکی، امنیت دریایی، آموزش نظامی و به‌طور بالقوه همکاری صنعتی-دفاعی را در بر می‌گیرد.

نکته حیاتی این است که دوحه از صفر شروع نخواهد کرد. رابطه امنیتی آن با ترکیه پیش‌تر عمیق است، در حالی که هماهنگی‌اش با عربستان سعودی از پایان اختلاف درون‌خلیج فارس در ۲۰۲۱ به‌طور پیوسته تقویت شده است.

این همکاری با فشار فزاینده جنگ غزه و رویارویی ایران–اسرائیل بر دیپلماسی خلیج فارس و امنیت منطقه‌ای، بیشتر تشدید شد؛ و قطر چیز‌های زیادی برای آوردن به پیمان خواهد داشت.

این کشور یک تأمین‌کننده عمده جهانی LNG، یک میانجی دیپلماتیک، میزبان زیرساخت نظامی حیاتی آمریکا و یک سرمایه‌گذار بین‌المللی بزرگ است؛ بنابراین عضویت آن می‌تواند پیمان را به‌طور مستقیم‌تر به امنیت انرژی، تنگه هرمز، بازار‌های جهانی گاز و دیپلماسی منطقه‌ای متصل کند. این قطر را به عضوی غیرمعمول ارزشمند تبدیل می‌کند.

معضل میانجی

اما دقیقاً ارزش دیپلماتیک قطر است که می‌تواند پیوستن به این اتحاد را پیچیده‌تر کند. این امارت کوچک خلیج فارس بیش از دو دهه را صرف پرورش دسترسی به طیف گسترده‌ای از بازیگران در سراسر خاورمیانه کرده است، از جمله بسیاری که به یکدیگر بی‌اعتماد هستند.

استراتژی میانجی‌گری آن تا حدی کار می‌کند، چون دولت‌ها و بازیگران غیردولتی اغلب دوحه را به‌قدر کافی متصل به اردوگاه‌های رقیب می‌دانند بدون اینکه کاملاً در هیچ‌یک از آنها جذب شده باشد.

عضویت رسمی در یک چارچوب دفاعی که عربستان سعودی را شامل می‌شود، این موقعیت‌یابی را دشوارتر می‌کند، به‌ویژه اگر مقامات امنیتی ایران شروع به درک این پیمان به‌عنوان یک همسویی استراتژیک نوظهور علیه تهران کنند

عضویت رسمی در یک چارچوب دفاعی که عربستان سعودی را شامل می‌شود، این موقعیت‌یابی را دشوارتر می‌کند، به‌ویژه اگر مقامات امنیتی ایران شروع به درک این پیمان به‌عنوان یک همسویی استراتژیک نوظهور علیه تهران کنند.

این نتیجه اجتناب‌ناپذیر نیست. قطر به‌طور خودکار تنها به این دلیل که به یک ترتیب امنیتی دیگر پیوسته، میانجی مؤثر بودن را متوقف نخواهد کرد. دولت‌ها به‌طور معمول همسویی‌های امنیتی را حفظ می‌کنند در حالی که کانال‌های دیپلماتیک با دشمنان را ادامه می‌دهند؛ ترکیه، عضو ناتو که روابط کاری با رقیب ناتو یعنی روسیه را حفظ می‌کند، یک نمونه برجسته است.

پیمان مکه نیز لزوماً به‌عنوان اتحادی ضدایرانی طراحی نشده به‌نظر می‌رسد. ترکیه و پاکستان، که هر دو روابط ظریف خود را با تهران دارند، دلایل قوی برای جلوگیری از شکل‌گیری این تصور دارند.

هیچ‌کدام از این که اجازه دهند این توافق به‌عنوان یک بلوک سنی نوظهور تصویر شود سود نمی‌برند، به‌ویژه در لحظه‌ای از آسیب‌پذیری بالای ایران؛ بنابراین آنکارا و اسلام‌آباد انگیزه‌هایی برای نشان دادن این دارند که همکاری عمیق‌تر با ریاض و دوحه به معنای ساختن معماری مهار فرقه‌ای علیه تهران نیست.

با این حال، در دیپلماسی، تصورات می‌توانند به‌اندازه نیات رسمی اهمیت داشته باشند؛ بنابراین قطر باید منافع بازدارندگی یک چتر امنیتی منطقه‌ای دیگر را در برابر این احتمال بسنجد که ایران، نیابتی‌هایش یا سایر بازیگرانی که دوحه به‌دنبال حفظ کانال‌ها با آنهاست، شروع به دیدن آن به‌عنوان عضوی از یک ائتلاف دفاعی مخالف کنند تا یک میانجی.

این معضل به‌سادگی اتحاد در برابر بی‌طرفی نیست. قطر هرگز به معنای دقیق بی‌طرف نبوده است. این کشور یک «متحد عمده غیر عضو ناتو» ایالات متحده است، میزبان نیرو‌های آمریکایی است و روابط امنیتی نزدیکی با ترکیه دارد. پرسش مهم‌تر این است که آیا تعهد دفاعی صریح دیگر نحوه درک دشمنان قطر از آن را تغییر خواهد داد یا خیر.

سوریه به متحدان نیاز دارد، و چیز‌های زیادی برای ارائه به آنها دارد

سوریه از جهتی تقریباً معکوس به این پیمان نزدیک می‌شود. در حالی که قطر پیش‌تر روابط امنیتی متعدد و نهاد‌های نظامی فعال دارد، دولت پس از اسد در سوریه ظرفیت متعارف فوق‌العاده محدودی دارد.

نیروی هوایی و پدافند هوایی آن به‌شدت تحلیل رفته، و بسیاری از تجهیزات نیروی زمینی آن در طول ۱۴ سال درگیری نابود شده است. دولت جدید در دمشق آسیب‌پذیری بسیار فوری‌تری دارد: باید نهاد‌های نظامی و امنیتی را بازسازی کند در حالی که همزمان اقتدار سیاسی را تثبیت می‌کند، کاری دشوار در منطقه‌ای مستعد درگیری با بسیاری از بازیگران خارجی که منافع حیاتی در شکست آن دارند.

دولت سوریه بر بازسازی، همکاری اقتصادی و بازگرداندن مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرده، از جمله به‌طور علنی اذعان کرده که در حال بررسی عضویت در پیمان مکه است.

عملیات نظامی مستمر اسرائیل، تنش‌های مرتبط با حزب‌الله و دیگر شبکه‌های مورد حمایت ایران، و تهدید‌های گزارش‌شده ایرانی علیه رهبری سوریه، انگیزه‌های قوی به دمشق می‌دهد تا به دنبال شرکایی باشد که قادر به انجام کاری بیش از تأمین مالی بازسازی باشند

اما عملیات نظامی مستمر اسرائیل، تنش‌های مرتبط با حزب‌الله و دیگر شبکه‌های مورد حمایت ایران، و تهدید‌های گزارش‌شده ایرانی علیه رهبری سوریه، انگیزه‌های قوی به دمشق می‌دهد تا به دنبال شرکایی باشد که قادر به انجام کاری بیش از تأمین مالی بازسازی باشند.

در میان بسیاری از اولویت‌هایش، سوریه باید ظرفیت دولت برای دفاع از خود را بازسازی کند. پیمان مکه به‌طور بالقوه می‌تواند کمک دفاعی مشخصی را که دمشق فوراً به آن نیاز دارد فراهم کند: آموزش نظامی، اشتراک اطلاعات، همکاری امنیت مرزی، کمک ضدتروریستی، هماهنگی ضدمواد مخدر، سلاح و تجهیزات، و در نهایت نوعی پدافند هوایی یا موشکی یکپارچه.

هر عضو می‌تواند متفاوت کمک کند. ترکیه می‌تواند تجربه نهادی و فناوری دفاعی، عربستان سعودی وزن سیاسی و منابع مالی، و پاکستان تخصص نظامی و عمق استراتژیک اضافی فراهم کند.

جغرافیای سوریه آن را برای سایر اعضای پیمان مکه به‌طور بی‌نظیر ارزشمند می‌کند. یک دولت سوریه با ثبات بیشتر می‌تواند تجارت زمینی و مسیر‌های زیرساختی متصل‌کننده خلیج فارس به ترکیه و اروپا را تسهیل کند، و کانال‌های اضافی برای تجارت فراهم آورد که کمتر در معرض اختلال دریایی در تنگه هرمز یا باب‌المندب و اطراف آن هستند.

عضویت در پیمان مکه به‌تنهایی بازسازی سوریه را تأمین مالی نمی‌کند. اما این توافق می‌تواند در نهایت به‌عنوان یک مکانیزم کاهش ریسک سیاسی عمل کند که حول آن سرمایه سعودی، ظرفیت‌سازی ترکی و سرمایه‌گذاری قطری—اگر قطر نیز بپیوندد—می‌توانند همگرا شوند.

سوریه همچنین می‌تواند برای کریدور‌های زیرساختی منطقه‌ای نوظهور به‌طور فزاینده‌ای مهم شود. مسیری که عربستان سعودی را از طریق اردن و سوریه به ترکیه متصل می‌کند، به دمشق نقشی بالقوه مهم در اتصال خلیج فارس–اروپا می‌دهد.

سایر کریدور‌های پیشنهادی که پاکستان و کریدور اقتصادی چین–پاکستان را به خلیج فارس، عراق و ترکیه متصل می‌کنند، می‌توانند لایه‌های اضافی وابستگی اقتصادی متقابل ایجاد کنند.

از این نظر، الحاق سوریه می‌تواند به چیزی بزرگ‌تر از حفاظت نظامی تکامل یابد. می‌تواند به جاسازی اقتصادی و نهادی دمشق در نظم منطقه‌ای که به‌طور فزاینده‌ای توسط همکاری میان عربستان سعودی و ترکیه شکل می‌گیرد کمک کند. این به‌طور بنیادین خود پیمان را تغییر می‌دهد.

عضویت سوریه در پیمان مکه یک مشکل بزرگ دارد: اسرائیل

در حالی که قطر پیمان مکه را گسترده‌تر می‌کند، سوریه آن را می‌آزماید. برای سوریه، پیوستن به پیمان فوراً توازن نظامی متعارف با اسرائیل را تغییر نمی‌دهد. دمشق نمی‌تواند پدافند هوایی، نهاد‌های نظامی و توان رزمی را یک‌شبه بازسازی کند.

ارزش بازدارندگی مفیدتر آن از چیزی کمتر ملموس می‌آید: عدم قطعیت. برنامه‌ریزان اسرائیلی باید در نظر بگیرند که آیا یک حمله قابل توجه به سوریه ممکن است نوعی مشارکت ترکی، سعودی یا پاکستانی را برانگیزد.

تصمیم ترکیه و پاکستان برای استقرار نیرو به‌منظور دفاع از پادشاهی در برابر حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به فرودگاه‌ها و زیرساخت انرژی عربستان، سابقه‌ای برای چنین مشارکتی فراهم می‌کند. حتی بدون تضمین مداخله نظامی مستقیم، عدم قطعیت درباره نحوه پاسخ سایر اعضای پیمان می‌تواند محاسبات دشمن را پیچیده کند.

اما ابهام دو طرفه است. اگر رهبران اسرائیلی نتوانند پیش‌بینی کنند پیمان چه خواهد کرد، این ممکن است بازدارندگی را تقویت کند. اما اگر رهبران سوریه نیز نتوانند پاسخ را پیش‌بینی کنند، دمشق ممکن است کشف کند که ابهام همان تضمین امنیتی قابل اعتماد نیست.

این پارادوکس اعتبار نوظهور پیمان است. زبان دفاع جمعی مهم است، چون هزینه بالقوه حمله به یک عضو را افزایش می‌دهد—اما هرچه این وعده قوی‌تر شود، فشار برای نشان دادن معنای واقعی آن هنگام وقوع بحران بیشتر می‌شود.

عضویت سوریه می‌تواند این پرسش را فوری کند. نیرو‌های اسرائیلی پیش‌تر عملیات نظامی در داخل سوریه انجام می‌دهند. عضویت سوریه فوراً اعضا را مجبور می‌کند تصمیم بگیرند چه نوع اقدام اسرائیلی از آستانه عبور می‌کند که پاسخ جمعی را الزامی می‌کند، و آن پاسخ چه خواهد بود.

احتمالات طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرند. اعضا می‌توانند فشار دیپلماتیک را هماهنگ کنند، اطلاعات را به اشتراک بگذارند، تحویل سلاح را تسریع کنند، یا حتی توانمندی‌های دفاعی مستقر کنند.

چنین پاسخ‌هایی می‌توانند همچنان ارزش استراتژیک داشته باشند، اما منتقدان ممکن است نتیجه بگیرند که یک تعهد دفاع متقابل که به کمک نظامی معنادار نمی‌رسد، عمدتاً نمادین است.

مشارکت نظامی قابل توجه‌تر ترکیه یا پاکستان می‌تواند رویارویی سوریه-اسرائیل را به یک بحران بین‌دولتی گسترده‌تر تبدیل کند؛ بنابراین سوریه هم به پیمان مکه یک کاربرد نظامی بالقوه مهم و هم مهم‌ترین خطر گرفتار شدن آن را ارائه می‌دهد

سناریوی مخالف خطرات حتی بزرگ‌تری دارد؛ مشارکت نظامی قابل توجه‌تر ترکیه یا پاکستان می‌تواند رویارویی سوریه-اسرائیل را به یک بحران بین‌دولتی گسترده‌تر تبدیل کند؛ بنابراین سوریه هم به پیمان مکه یک کاربرد نظامی بالقوه مهم و هم مهم‌ترین خطر گرفتار شدن آن را ارائه می‌دهد.

اسرائیل همچنین شکل خواهد داد که بازسازی نظامی سوریه در عمل تا کجا می‌تواند پیش برود. حتی اگر اعضای پیمان به‌دنبال بازسازی پدافند هوایی سوریه باشند، اسرائیل بعید است با استقرار رادار‌های پیچیده یا سیستم‌های دفاع موشکی که آزادی عملیات آن بر قلمرو سوریه را به‌طور قابل توجه محدود می‌کند موافقت کند.

تصمیمی که ظاهراً دمشق و شرکای جدیدش را درگیر می‌کند، می‌تواند در نتیجه به عرصه دیگری برای رقابت اسرائیل-ترکیه تبدیل شود. این کمک می‌کند توضیح دهد چه چیزی ممکن است در غیر این صورت در دیپلماسی سوریه متناقض به‌نظر برسد.

دمشق می‌تواند همزمان کاهش تنش با اسرائیل را بررسی کند در حالی که عضویت در پیمان مکه را در نظر دارد. این دو رویکرد لزوماً ناسازگار نیستند. نشان دادن تمایل به کاهش تنش با اسرائیل می‌تواند به رهبران اسرائیلی اطمینان دهد که سوریه به یک ائتلاف صراحتاً خصمانه نمی‌پیوندد.

در همان زمان، پیگیری مشارکت‌های امنیتی منطقه‌ای عمیق‌تر به ایران و سایر دشمنان بالقوه نشان می‌دهد که دمشق دیگر از نظر استراتژیک منزوی نیست. برای یک دولت ضعیف از نظر نظامی، ابهام خودش می‌تواند شکلی از اهرم باشد.

آیا پیمان مکه دندان خواهد داشت؟

آینده پیمان مکه کمتر با تعداد دولت‌هایی که می‌پیوندند تعریف می‌شود تا با آنچه گسترش با خود اتحاد می‌کند. قطر می‌تواند دسترسی دیپلماتیک، اقتصادی و استراتژیک آن را گسترش دهد، در حالی که سوریه می‌تواند اعضای آن را مجبور کند با خطرات دفاع جمعی در یک منطقه درگیری فعال رو‌به‌رو شوند.

پیمان مکه در سال‌های آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت. برای عربستان سعودی، این ترتیب فرصتی برای تبدیل شدن به سازمان‌دهنده امنیت منطقه‌ای به‌جای صرفاً مصرف‌کننده تضمین‌های خارجی فراهم می‌کند

گسترش در هر جهت دامنه و توانمندی‌های اتحاد را افزایش می‌دهد—اما می‌تواند ماهیت آن را به‌طور بنیادین تغییر دهد، یا آن را به یک رویارویی زودهنگام که ممکن است بخواهد از آن اجتناب کند سوق دهد.

با این حال، روشن است که این پیمان در سال‌های آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت. برای عربستان سعودی، این ترتیب فرصتی برای تبدیل شدن به سازمان‌دهنده امنیت منطقه‌ای به‌جای صرفاً مصرف‌کننده تضمین‌های خارجی فراهم می‌کند.

این نشانه گسست با واشنگتن نیست، بلکه تلاشی گسترده‌تر برای کاهش وابستگی به هر محافظ واحد است. در نهایت، اعتبار پیمان با امضا‌های جدید سنجیده نخواهد شد، بلکه با نحوه پاسخ اعضای آن هنگامی که یکی از آنها مورد حمله قرار می‌گیرد.