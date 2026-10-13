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قیمت خودرو در بازار امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۶۰
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قیمت خودرو

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو در ادامه روند افزایشی روزهای گذشته، بار دیگر صعودی شد؛ با این تفاوت که میزان افزایش قیمت‌ها محدودتر بود و شدت رشد نسبت به روزهای قبل کاهش یافت.

بررسی قیمت خودرو امروز نشان می‌دهد با وجود تداوم افزایش نرخ‌ها در محصولات داخلی و مونتاژی، بازار همچنان با چالش رکود و محدودیت قدرت خرید مواجه است. در این شرایط، تداوم تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و چالش‌های زنجیره تأمین و عرضه خودرو می‌تواند فشار صعودی بر قیمت‌ها را حفظ کند و مانع شکل‌گیری ثبات پایدار شود.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که افزایش قیمت خودرو لزوما به معنای رونق معاملات نیست؛ زیرا افزایش قیمت‌ها در کنار افت مداوم قدرت خرید خانوارها، تعداد خریداران واقعی را محدودتر می‌کند.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵

بازار خودروهای داخلی امروز روندی افزایشی داشت، اما رشد قیمت‌ها در مقایسه با روزهای گذشته محدودتر بود. در میان مدل‌های مورد بررسی، تارا اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت روزانه را ثبت کرد و پس از آن سمند سورن پلاس XU۷P و دنا پلاس ۶ دنده قرار گرفتند.

قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح سه میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت تارا اتوماتیک امروز با رشد ۷۰ میلیون تومانی در بازار سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد و قیمت دنا پلاس ۶ دنده نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان گران شد و به دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است.

در بازار محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت و یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت ساینا S نیز در بازار یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان اعلام شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵

بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز با افزایش قیمت همراه شد و ام‌وی‌ام X۷۷ بیشترین افزایش قیمت روزانه را به خود اختصاص داد.

قیمت ام‌وی‌ام X۷۷ امروز با افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی به شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت آریزو ۸ صفر نیز ۱۰۰ میلیون تومان رشد کرد و در سطح هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت کی‌ام‌سی J۷ نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و شش میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین قیمت جک J۴ صفر طی سه روز گذشته ۴۸۰ میلیون تومان بالا رفت و اکنون در بازار سه میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
منبع: تجارت نیوز

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