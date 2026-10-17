بعضی سلاح‌ها را می‌شود با چند عدد و مشخصه فنی معرفی کرد؛ کالیبر، ظرفیت خشاب، وزن و طول لوله. اما درباره بعضی دیگر، این اعداد فقط بخشی از ماجرا هستند. برتا ۹۲ از همان سلاح‌هایی است که برای شناختنش باید کمی فراتر از جدول مشخصات رفت؛ باید به طراحی‌اش نگاه کرد، صدای مکانیزم آن را شنید و فهمید چرا بعد از گذشت چند دهه، هنوز هم برای بسیاری از علاقه‌مندان به سلاح‌های کلاسیک جذابیت دارد. برتا ۹۲ برای من، پیش از آنکه یک نام مشهور باشد، نمونه‌ای از پیوند مهندسی و زیبایی است؛ جایی که یک ابزار کاملاً کاربردی، شخصیت مستقل خودش را پیدا می‌کند.

برتا ۹۲ در سال ۱۹۷۵ معرفی شد؛ محصول شرکتی ایتالیایی که تاریخ ساخت سلاح در آن به قرن شانزدهم میلادی می‌رسد. این تپانچه از دل سنتی بیرون آمد که در آن، ساخت یک سلاح فقط به عملکرد محدود نمی‌شد و کیفیت پرداخت، تناسب اجزا و طراحی بدنه هم اهمیت داشت. نتیجه، تپانچه‌ای بود که با گلنگدن باز، لوله نمایان، بدنه فلزی و خطوط کشیده‌اش، به‌راحتی از بسیاری از رقبایش قابل تشخیص است.

در دورانی که بسیاری از تپانچه‌های جدید با بدنه‌های پلیمری و ظاهر ساده‌تر ساخته می‌شوند، برتا ۹۲ هنوز حال‌وهوای متفاوتی دارد. وقتی به آن نگاه می‌کنیم، اجزای مکانیکی صرفاً درون یک پوسته پنهان نشده‌اند؛ طراحی سلاح تا حدی اجازه می‌دهد منطق حرکت قطعات را ببینیم. برای کسی که به مهندسی مکانیک علاقه دارد، همین ویژگی جذاب است: عملکرد و ظاهر از هم جدا نیستند و هر بخش، بخشی از هویت کلی محصول را شکل می‌دهد.

این تپانچه در دهه ۱۹۸۰ با انتخاب ارتش آمریکا به شهرتی جهانی رسید. نسخه نظامی آن با نام M9 از سال ۱۹۸۵ وارد خدمت شد و سال‌ها در اختیار نیروهای مسلح آمریکا باقی ماند. حضور در فیلم‌های اکشن و بازی‌های رایانه‌ای هم به شناخته‌شدنش در میان مخاطبان عمومی کمک کرد؛ اما اگر تمام شناخت ما از برتا به صحنه‌های سینما محدود بماند، بخش مهمی از داستانش را از دست داده‌ایم. شهرت تصویری، یک چیز است و دلیل ماندگاری فنی، چیزی دیگر.

آنچه برتا ۹۲ را برای بسیاری از تیراندازان جذاب می‌کند، ترکیب وزن، تعادل و رفتار نسبتاً قابل‌کنترل آن هنگام شلیک است. این سلاح در نسخه استاندارد ۹ میلی‌متری، با خشاب خالی حدود ۹۴۵ گرم وزن دارد؛ عددی که در مقایسه با بسیاری از تپانچه‌های پلیمری امروزی بالاتر است. همین وزن، در کنار طراحی بدنه، می‌تواند احساس لگد را برای بسیاری از کاربران آرام‌تر و کمتر ناگهانی کند.

لگد البته هیچ‌وقت از بین نمی‌رود. هر شلیک، واکنشی فیزیکی دارد و میزان احساس آن به مهمات، وزن سلاح، شکل قبضه و ویژگی‌های خود تیرانداز وابسته است. جذابیت برتا در این نیست که قوانین فیزیک را دور می‌زند؛ در این است که مجموعه طراحی آن، برای بسیاری از کاربران تجربه‌ای متعادل و قابل‌پیش‌بینی ایجاد می‌کند. این تفاوت، به‌خصوص برای کسی که به رفتار مکانیکی ابزارها توجه می‌کند، قابل‌درک است.

ماشه دومرحله‌ای این تپانچه نیز بخشی از شخصیت آن است. در حالت دابل‌اکشن، ماشه علاوه بر آزادکردن چکش، آن را نیز به حرکت درمی‌آورد؛ در حالت سینگل‌اکشن، چکش از پیش مسلح شده و حس ماشه متفاوت است. همین تفاوت میان دو وضعیت، برتا را از نظر تجربه کاربری به سلاحی با ویژگی‌های مشخص تبدیل می‌کند. البته حس ماشه در مدل‌های مختلف و با توجه به وضعیت نگهداری می‌تواند تفاوت داشته باشد و نمی‌توان تجربه یک نمونه را به همه نسخه‌ها تعمیم داد.

برای من، جذابیت چنین سلاحی را باید در همین جزئیات جست‌وجو کرد؛ در اینکه طراحی، وزن و مکانیزم چطور کنار هم قرار گرفته‌اند تا یک محصول صنعتی، هویت خودش را پیدا کند. لذت تیراندازی هم برای علاقه‌مند مسئول، فقط به شلیک خلاصه نمی‌شود؛ شناخت سازوکار، رعایت ایمنی، تمرکز و دیدن نتیجه دقیق یک ابزار مهندسی‌شده، بخش مهمی از این تجربه است.

برتا ۹۲ در ایران هم نامی ناشناخته نیست. این تپانچه و خانواده آن در سال‌های مختلف در مجموعه سلاح‌های کمری شناخته‌شده در کشور حضور داشته‌اند و نام برتا برای بسیاری از علاقه‌مندان، نظامیان و کسانی که با تاریخ سلاح‌های سازمانی آشنایی دارند، آشناست. البته درباره میزان استفاده فعلی، تعداد نمونه‌های موجود و توزیع آن میان سازمان‌های مختلف، نباید بدون سند مشخص عدد یا ادعای قطعی مطرح کرد. حضور یک مدل در ایران نیز لزوماً به معنای استفاده گسترده یا یکسان آن در همه نهادها نیست.

اهمیت برتا در این جغرافیا فقط به خود سلاح مربوط نمی‌شود؛ این مدل بخشی از تاریخ گسترده‌تر تپانچه‌های ۹ میلی‌متری است که در دهه‌های گذشته در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، شناخته شده‌اند. در کنار نمونه‌های ساخت کشورهای دیگر، برتا ۹۲ به‌واسطه طراحی متمایز و شهرت جهانی‌اش جایگاه خاصی در ذهن علاقه‌مندان پیدا کرده است. با این حال، میان شهرت یک سلاح، حضور تاریخی آن و وضعیت سازمانی امروز باید تفاوت گذاشت؛ برای نوشتن درباره موجودی و کاربرد جاری، منابع رسمی و اطلاعات قابل‌راستی‌آزمایی لازم است.

هیچ سلاحی برای همه کاربران و همه کاربردها بهترین انتخاب نیست. ابعاد نسبتاً بزرگ برتا ۹۲ ممکن است برای دست‌های کوچک‌تر مناسب نباشد و وزن آن برای حمل طولانی‌مدت، در مقایسه با تپانچه‌های سبک‌تر، یک محدودیت به شمار می‌رود. تفاوت حس ماشه در دو حالت نیز چیزی است که کاربران باید بشناسند.

با وجود این، برتا ۹۲ همچنان جذاب است؛ نه به این دلیل که هیچ رقیبی ندارد، بلکه چون شخصیت خودش را حفظ کرده است. ظاهر قابل‌شناسایی، بدنه فلزی، سازوکار متمایز و رفتار نسبتاً کنترل‌شده هنگام شلیک، آن را به یکی از نام‌های ماندگار دنیای تپانچه‌ها تبدیل کرده‌اند. شاید نسل جدید سلاح‌ها در بعضی معیارها سبک‌تر، جمع‌وجورتر یا سازگارتر با نیازهای امروز باشد، اما این پیشرفت‌ها الزاماً جذابیت مدل‌های کلاسیک را از بین نمی‌برند.

برتا ۹۲ یادآوری می‌کند که در مهندسی، گاهی ماندگاری یک طراحی فقط به اعداد و قابلیت‌ها وابسته نیست؛ هماهنگی اجزا، کیفیت تجربه کاربر و هویتی که محصول در طول زمان به دست می‌آورد نیز اهمیت دارد. برای همین است که این تپانچه پس از چند دهه هنوز موضوع علاقه و گفت‌وگوست. برتا ۹۲ فقط یک سلاح مشهور نیست؛ نمونه‌ای است از اینکه وقتی مهندسی، طراحی و کارکرد به تعادل می‌رسند، یک محصول می‌تواند از عمر معمول یک مدل صنعتی فراتر برود و به یک کلاسیک واقعی تبدیل شود.

به نظرمن برتا ۹۲ برای مرد ها است ، آن مرد هایی که در لشگر 72 خراسان خدمت کرده اند و یا در ستاد آجودانی کل ارتش بوده اند خوب می دانند که چه می گویم .