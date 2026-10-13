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آمریکا: جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان می‌یابد

مایک جانسون رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی با اشاره به جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران، ادعا کرد: معتقدم این موضوع خیلی زود و احتمالا بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۲۲
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جانسون

به گزارش تابناک؛ جانسون در مصاحبه با شبکه خبری سی‌بی‌اس و در پاسخ به پرسشی درباره آینده جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران، گفت: فکر می‌کنم ما به حل این موضوع بسیار نزدیک هستیم.

وی همچنین مدعی شد که ایران مبارزات انتخاباتی آمریکا را زیر نظر دارد و پس از انتخابات، حل این درگیری وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه با اشاره به اینکه تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره (سوم نوامبر/۱۲ آبان) فقط ۲۴ روز باقی مانده است، ابراز تردید کرد که حل‌وفصل این درگیری در این مدت کوتاه ممکن باشد.

جانسون پیشتر در مصاحبه با شبکه خبری ان‌بی‌سی و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا او اطمینان دارد که جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری بعدی در آمریکا پایان خواهد یافت، گفته بود: قطعا برنامه ما این است که چنین شود.

وی افزود: البته امیدوارم این اتفاق همین امروز و یا در نهایت تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) رخ دهد اما تا آن زمان، فرصت کمی باقی مانده است، بنابراین باید واقع‌بین باشیم.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه با بیان اینکه هم اکنون با وضعیت پیچیده‌ای روبرو هستیم، اظهار کرد: برای حل و فصل این وضعیت به رویکردی نیاز داریم که همه امکانات و ظرفیت‌ها را بسیج کند.

جانسون همچنین ادعا کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور (آمریکا) درست می‌گوید، به محض پایان جنگ و عبور و انتقال نفت از تنگه هرمز، هزینه‌ها کاهش خواهند یافت.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع فقط سوخت و هزینه‌های مرتبط با آن نیست، خاطرنشان کرد: برای مثال قیمت مواد غذایی نیز به دلیل هزینه‌های حمل و نقل در آمریکا افزایش یافته است.

ترامپ که با پیامدهای اقتصادی جنگ فرسایشی علیه ایران در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) دست و پنجه نرم می‌کند، در تلاش است از شکست حزب خود (حزب جمهوری‌خواه) در این انتخابات جلوگیری کند.

رویکرد ترامپ در قبال ایران، باعث ناامیدی حامیانش و نیز بخشی از جمهوری‌خواهان خسته از جنگ شده است که نسبت به طولانی شدن جنگ و پیامدهای آن بر قیمت سوخت و انتخابات میان دوره‌ای نگران هستند.
منبع: ایرنا

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