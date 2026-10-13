پامپئو: جنگ ما علیه ایران هنوز تمام نشده است!

وزیر خارجه پیشین آمریکا در سخنانی اعلام کرد که حملات یمن به عربستان نشان داد که ایالات متحده هنوز به اهداف خود در جنگ علیه ایران دست نیافته است.

به گزارش تابناک؛ مایک پامپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا شامگاه دوشنبه طی کنفرانسی در ابوظبی ضمن آنکه تمایل خود را برای نامزدی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۸ اعلام کرد، مدعی شد: امنیت پایدار در غرب آسیا نیازمند بازدارندگی موثر، قابلیت‌های دفاعی قوی‌تر، مشارکت‌های راهبردی بلندمدت و همکاری اطلاعاتی و فناوری پیشرفته است.

طبق گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، وزیر خارجه سابق آمریکا در ادامه تاکید کرد: حملات ارتش یمن به عربستان نشان داد که ایالات متحده هنوز به اهداف خود در جنگ علیه ایران دست نیافته است.

پامپئو ضمن بعید دانستن امکان هرگونه تغییر نظام سیاسی در ایران با وجود ادعاهای رسانه‌های غربی گفت: ما به‌طور دسته جمعی هنوز به بازدارندگی نرسیده‌ایم. علاوه بر این، من بر اهمیت حفظ حضور نظامی ایالات متحده در غرب آسیا تاکید و نسبت به خروج‌های قبلی از عراق و پایگاه هوایی بگرام افغانستان که خطر ایجاد خلاء امنیتی را به همراه داشته، ابراز مخالفت می‌کنم.

او همچنین در مورد روابط آمریکا و چین گفت: رقابت راهبردی در بخش‌های اقتصادی، فناوری، سیاسی و امنیتی برای دهه‌ها به شکل‌دهی روابط بین‌المللی ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه سابق آمریکا در پایان با تأکید بر مشارکت امارات متحده عربی و ایالات متحده را به عنوان «عنصری مهم از همکاری منطقه‌ای» گفت: امنیت پایدار به اشتراک‌گذاری اطلاعات، توسعه فناوری، قابلیت‌های دفاعی قوی‌تر و هماهنگی راهبردی بلندمدت بستگی دارد.

منبع: ایسنا