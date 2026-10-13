تأثیر مصرف روزانه ۶۰ گرم از این خوراکی بر مغز و حافظه

طبق یک مطالعه جدید، مصرف روزانه بادام زمینی بدون نمک و بو داده با پوست ممکن است پاسخ به انسولین را در نواحی مغزی مرتبط با حافظه در میان سالمندان سالم بهبود بخشد.

به گزارش تابناک به نقل از مدیکال اکسپرس، انسولین بیشتر به خاطر تنظیم گلوکز خون شناخته شده است، اما در مغز نیز عمل می‌کند، جایی که از فرآیندهای دخیل در بقای نورونی، ارتباط و حافظه پشتیبانی می‌کند. با افزایش سن، مغز ممکن است کمتر به انسولین پاسخ دهد و به طور بالقوه در تغییرات عملکرد شناختی نقش داشته باشد.

در مطالعه حاضر، محققان بررسی کردند که آیا مصرف منظم بادام زمینی می‌تواند بر پاسخ به انسولین مغز در سالمندان تأثیر بگذارد یا خیر. این کارآزمایی شامل ۳۱ بزرگسال سالم بین ۶۰ تا ۷۵ سال بود.

شرکت‌کنندگان روزانه ۶۰ گرم بادام زمینی بدون نمک و بو داده با پوست را به مدت ۱۶ هفته مصرف کردند یا یک دوره کنترل بدون بادام زمینی را دنبال کردند. سپس پس از یک دوره هشت هفته‌ای، به حالت دیگر تغییر وضعیت دادند.

محققان با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی برچسب‌گذاری چرخش شریانی، تغییرات جریان خون مغزی را پس از تجویز انسولین از طریق بینی اندازه‌گیری کردند. آنها دریافتند که مصرف بادام زمینی به طور موثری بر پاسخ به انسولین در مجموعه‌ای از مناطق مغز در نیمکره راست، از جمله شکنج زبانی، هیپوکامپ، شکنج پاراهیپوکامپ، تالاموس و شکنج سینگولیت خلفی تأثیر می‌گذارد. چندین مورد از این مناطق در حافظه و سایر فرآیندهای شناختی دخیل هستند.

این یافته‌ها بر اساس تحقیقات قبلی همین گروه است که نشان داد مداخله ۱۶ هفته‌ای بادام زمینی، جریان خون مغزی را ۳.۶٪ افزایش داده و حافظه کلامی را ۵.۸٪ بهبود بخشیده است. محققان گفتند که بهبود پاسخ به انسولین مغز می‌تواند به طور بالقوه به توضیح این اثرات شناختی و عروقی کمک کند.

دکتر «پیتر جوریس»، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار گروه علوم تغذیه و حرکت مرکز پزشکی دانشگاه ماستریخت هلند، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «مواد مغذی متعدد موجود در بادام زمینی، از جمله چربی‌های اشباع نشده، فیبر غذایی، ویتامین‌ها و مواد معدنی و مواد شیمیایی زیستی فعال، می‌توانند به طور بالقوه در فواید مشاهده شده مغز نقش داشته باشند.»

او افزود: «بادام‌زمینی همچنین منبع خوبی از پروتئین گیاهی است و به‌ویژه سرشار از ال-آرژنین، پیش‌ساز اکسید نیتریک (NO) است که از یادگیری و حافظه پشتیبانی می‌کند.»

با این حال، این مطالعه محدودیت‌های متعددی دارد. این مطالعه کوچک بود و فقط شامل بزرگسالان مسن سالم می‌شد، بنابراین یافته‌ها نمی‌توانند ثابت کنند که خوردن بادام‌زمینی از زوال شناختی یا زوال عقل جلوگیری می‌کند.

بنابراین، تحقیقات بیشتری لازم است تا مشخص شود که آیا این اثرات با مصرف طولانی‌مدت بادام‌زمینی ادامه می‌یابد و آیا مزایای مشابهی در افراد مبتلا به مقاومت به انسولین، اختلال شناختی یا بیماری‌های عصبی ایجاد می‌شود یا خیر.