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کد خبر:۱۳۹۸۴۶۵
کد خبر:۱۳۹۸۴۶۵
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نبض خبر

روایت مقام ایرانی از پشت پرده و ابعاد انفجار پیجرها

مجتبی امانی سفیر پیشین ایران در لبنان که در ماجرای انفجار بیسیم‌ها و پیجرهای حزب الله لبنان منفجر شد، گفت: «هم واقعاً خیلی پر کار مجروح بود. پنج شش تا هواپیما هر کدام صد و خرده‌ای به همراه یک همراه به ایران آورد... نتانیاهو پس‌از حادثهٔ پیجرها گفته بود «کاری کرده‌ایم نیروهای حزب‌الله از جامعه طرد شوند» اما حالا جانبازهای پیجر در لبنان احترام خیلی بالایی دارند... حزب‌الله به‌دلیل مشاهدهٔ بعضی مدارهای اضافی به پیجرها مشکوک شده بود؛ به همین دلیل قرار بود یک اسکنر ایرانی از مسیر سوریه وارد لبنان شود که محمولهٔ آن هدف حملهٔ اسرائیل قرار گرفت... اسرائیل قصد داشت این عملیات را در میانهٔ یک جنگ تمام‌عیار اجرا کند اما پس‌از بالارفتن احتمال لورفتن مواد منفجرهٔ موجود در پیجرها، این عملیات شیطانی زودتر از موعد انجام شد... بعضی پیجرها از قبل وارد شده بود اما حدود 5 هزار پیجر جدید هم وارد شد که در مسیر واردات، مقدار کمی مواد منفجره وارد باتری پیجرها شد... واردات پیجرها هیچ ارتباطی به ایران نداشت و حزب‌الله از مسیر خودش پیجرها را وارد کرد. حادثهٔ انفجار پیجرها حادثهٔ بسیار بزرگی بود و عبور از این حادثه قدرت حزب‌الله را نشان داد... اولین‌بار بود که با چنین پیامی مواجه می‌شدم؛ روی صفحهٔ پیجر نوشته بود که «برای مشاهدهٔ پیام دکمه را فشار دهید» و به‌محض فشاردادن دکمه، پیجر منفجر شد...» روایت امانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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