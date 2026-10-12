نرخ دلار، یورو و درهم امروز در بازار تهران در حالی با کاهش همراه شده که مرکز مبادله شاهد روند صعودی قیمت حواله‌های ارزی هستیم.

قیمت دلار امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه؛ جدیدترین نرخ یورو، درهم و لیر در بازار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز امروز شاهد دو سیگنال متفاوت بود. در حالی که در بازار آزاد تهران، دلار آمریکا با کاهش فشار تقاضا روبرو شد و در کانال ۲۶۲ هزار تومان آرام گرفت، در مرکز مبادله ایران مسیر متفاوتی طی شد.

اسکناس دلار آزاد امروز با ثبت قیمت ۲۶۲ هزار تومان، کاهش ۷۰۰ تومانی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد. همسو با این روند، یورو و درهم امارات نیز با عقب‌نشینی جزئی به ترتیب در نرخ‌های ۲۹۲ هزار و ۸۰۰ تومان و ۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان ایستادند. همچنین هر لیر ترکیه امروز با کاهش به رقم ۵۳۰۰ تومان رسیده است.

کارشناسان ارزی معتقدند این کاهش نسبی در بازار آزاد، نتیجه مستقیم سیاست‌های مداخله‌ بانک مرکزی در بازر ارز و به‌ویژه افزایش سقف فروش ارز با کارت ملی به میزان ۱۰ هزار دلار است که توانسته است با تزریق منابع، بخشی از التهابات را کنترل کند و مانع از جهش ارزی شود.

تحلیل وضعیت نرخ حواله ها در مرکز مبادله

در سوی دیگر میدان، مرکز مبادله ایران شاهد روند صعودی در قیمت حواله‌های ارزی بود. جزئیات تغییرات نرخ حواله در معاملات امروز به شرح زیر است:

دلار آمریکا: نرخ خرید حواله با رشد ۵۳۲ تومانی به ۱۷۷ هزار و ۸۶۳ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با افزایش ۵۳۷ تومانی، عدد ۱۷۹ هزار و ۴۷۸ تومان را ثبت کرد.

یورو: در این بخش شاهد بیشترین نوسان بودیم؛ نرخ خرید حواله یورو با ۷۳۶ تومان افزایش، به ۱۹۹ هزار و ۳۷۴ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با رشد ۷۴۲ تومانی، مرز ۲۰۱ هزار و ۱۸۴ تومان را لمس کرد.

درهم امارات: درهم نیز همگام با سایر ارزها، مسیر افزایشی را طی کرد. نرخ خرید حواله درهم با ۱۴۵ تومان رشد به ۴۸ هزار و ۴۳۱ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با صعود ۱۴۶ تومانی، در ایستگاه ۴۸ هزار و ۸۷۰ تومان متوقف شد.

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با افزایش نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله، در پی مدیریت و کاهش شکاف قیمتی میان بازار آزاد و رسمی است. باید دید در روزهای آتی، این سیاستِ «تعدیل نرخ حواله» در کنار افزایش عرضه‌های نقدی، تا چه حد قادر به تثبیت آرامش در بازار غیررسمی خواهد بود.