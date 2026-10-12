En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت دلار امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه؛ جدیدترین نرخ یورو، درهم و لیر در بازار

نرخ دلار، یورو و درهم امروز در بازار تهران در حالی با کاهش همراه شده که مرکز مبادله شاهد روند صعودی قیمت حواله‌های ارزی هستیم.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۰۷
| |
1838 بازدید
قیمت دلار امروز دوشنبه 20 مهر

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز امروز شاهد دو سیگنال متفاوت بود. در حالی که در بازار آزاد تهران، دلار آمریکا با کاهش فشار تقاضا روبرو شد و در کانال ۲۶۲ هزار تومان آرام گرفت، در مرکز مبادله ایران مسیر متفاوتی طی شد.

اسکناس دلار آزاد امروز با ثبت قیمت ۲۶۲ هزار تومان، کاهش ۷۰۰ تومانی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد. همسو با این روند، یورو و درهم امارات نیز با عقب‌نشینی جزئی به ترتیب در نرخ‌های ۲۹۲ هزار و ۸۰۰ تومان و ۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان ایستادند. همچنین هر لیر ترکیه امروز با کاهش به رقم ۵۳۰۰ تومان رسیده است.

کارشناسان ارزی معتقدند این کاهش نسبی در بازار آزاد، نتیجه مستقیم سیاست‌های مداخله‌ بانک مرکزی در بازر ارز و به‌ویژه افزایش سقف فروش ارز با کارت ملی به میزان ۱۰ هزار دلار است که توانسته است با تزریق منابع، بخشی از التهابات را کنترل کند و مانع از جهش ارزی شود.

تحلیل وضعیت نرخ حواله ها در مرکز مبادله

در سوی دیگر میدان، مرکز مبادله ایران شاهد روند صعودی در قیمت حواله‌های ارزی بود. جزئیات تغییرات نرخ حواله در معاملات امروز به شرح زیر است:

  • دلار آمریکا: نرخ خرید حواله با رشد ۵۳۲ تومانی به ۱۷۷ هزار و ۸۶۳ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با افزایش ۵۳۷ تومانی، عدد ۱۷۹ هزار و ۴۷۸ تومان را ثبت کرد.

 

  • یورو: در این بخش شاهد بیشترین نوسان بودیم؛ نرخ خرید حواله یورو با ۷۳۶ تومان افزایش، به ۱۹۹ هزار و ۳۷۴ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با رشد ۷۴۲ تومانی، مرز ۲۰۱ هزار و ۱۸۴ تومان را لمس کرد.

 

  • درهم امارات: درهم نیز همگام با سایر ارزها، مسیر افزایشی را طی کرد. نرخ خرید حواله درهم با ۱۴۵ تومان رشد به ۴۸ هزار و ۴۳۱ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با صعود ۱۴۶ تومانی، در ایستگاه ۴۸ هزار و ۸۷۰ تومان متوقف شد.

 

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با افزایش نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله، در پی مدیریت و کاهش شکاف قیمتی میان بازار آزاد و رسمی است. باید دید در روزهای آتی، این سیاستِ «تعدیل نرخ حواله» در کنار افزایش عرضه‌های نقدی، تا چه حد قادر به تثبیت آرامش در بازار غیررسمی خواهد بود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دلار قیمت یورو بازار ارز قیمت لیر ترکیه قیمت درهم امارات بانک مرکزی دلار با کارت ملی
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۱۵ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۴ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005rmx
tabnak.ir/005rmx