پژوهش درباره زمان غذا خوردن، ارتباط‌هایی میان دیر خوردن و نشانه‌های افسردگی پیدا کرده است؛ اما ساعت مشخصی وجود ندارد که عبور از آن به معنای ابتلا باشد. یافته‌ها باید با توجه به خواب، شرایط زندگی و نوع مطالعه خوانده شوند.

به گزارش تابناک؛ شام تمام شده، اما خوردن هنوز ادامه دارد؛ یک چای شیرین، چند بیسکویت و لقمه‌ای که نزدیک خواب خورده می‌شود. صبح روز بعد، خستگی و بی حوصلگی سراغمان می‌آید و این پرسش شکل می‌گیرد: آیا ساعت خوردن غذا در حال روانی ما نقش دارد؟ پرسش مهمی است، ولی پاسخ آن با معرفی یک ساعت ممنوع به دست نمی‌آید. دانشمندان به الگوی خوردن در طول روز نگاه می‌کنند؛ الگویی که میان کار، خواب، اشتها و فشار زندگی شکل می‌گیرد و از زمان شام به تنهایی گسترده‌تر است.

عددی که نباید به قانون تبدیل شود

در پژوهشی منتشرشده در سال ۲۰۲۵، داده‌های ۳۴ هزار و ۹۷۴ بزرگسال آمریکایی بررسی شد. رابطه زمان آخرین دریافت انرژی با نشانه‌های افسردگی، شکلی غیرخطی داشت و کمترین مقدار برآوردشده نزدیک ساعت ۱۹:۴۸ بود. این عدد حاصل تحلیل آماری همان داده هاست؛ دستورالعملی برای پایان غذا خوردن تمام مردم دنیا نیست.

اگر کسی چند دقیقه بعد از این زمان غذا بخورد، نمی‌توان گفت وارد محدوده بیماری شده است. یک مدل آماری برای توصیف تفاوت میان گروه‌ها ساخته می‌شود و به تنهایی سرنوشت فرد را پیش بینی نمی‌کند. ساعت خواب، برنامه کاری و شرایط سلامت میان افراد متفاوت است. تبدیل یک نقطه برآوردشده به هشدار دقیقه‌ای، دقت ظاهری می‌سازد، اما برای تصمیم روزمره اطلاعات کافی نمی‌دهد.

آخرین خوردن با شام فرق دارد

ممکن است شام فرد ساعت هفت باشد، اما پس از آن نوشیدنی شیرین یا خوراکی دیگری مصرف کند. در این حالت، پایان دریافت انرژی دیرتر از شام است. برای فهمیدن عادت شبانه، فقط پرسیدن زمان وعده اصلی کافی نیست. بهتر است مشخص شود بعد از شام چه خورده می‌شود، این خوردن تا چه زمانی ادامه دارد و آیا فرد واقعا گرسنه است یا از روی عادت سراغ غذا می‌رود.

این توجه نباید به ثبت وسواس گونه هر لقمه تبدیل شود. هدف، دیدن ساختار روز است. اگر ناهار حذف شده و فرد بیشتر غذای خود را شب می‌خورد، مسئله فقط ساعت آخر نیست. شاید برنامه کار اجازه وعده مناسب نداده است. اگر خوردن کنار تلفن تا نیمه شب ادامه دارد، ممکن است خواب و استراحت هم عقب افتاده باشند. هر کدام از این وضعیت‌ها به راه حل متفاوتی نیاز دارد.

ارتباط آماری، علت قطعی نیست

وقتی دیر خوردن و نشانه‌های افسردگی هم زمان دیده می‌شوند، چند توضیح ممکن است مطرح باشد. شاید زمان خوردن بخشی از یک الگوی نامنظم باشد؛ شاید فشار روانی، هم خواب و هم غذا را تغییر داده باشد؛ یا شاید حال روانی نامناسب، آماده کردن و خوردن غذا را عقب انداخته باشد. برای تعیین جهت رابطه، مطالعه‌هایی لازم است که تغییرات را در گذر زمان یا در شرایط مداخله‌ای بررسی کنند.

حتی در پژوهشی که سن، درآمد یا خواب در تحلیل لحاظ شده، همه تفاوت‌های زندگی افراد حذف نمی‌شود. تنهایی، دشواری کار، بیماری و دسترسی به غذا می‌توانند پیچیده باشند؛ بنابراین از یک ارتباط نمی‌توان نتیجه گرفت زودتر خوردن شام به تنهایی از افسردگی جلوگیری می‌کند. این یافته‌ها برای طرح پرسش‌های دقیق‌تر ارزش دارند، اما نباید جای تشخیص و درمان را بگیرند.

چه تغییری برای زندگی روزمره منطقی است؟

به جای انتخاب یک ساعت سفت و سخت، ابتدا وعده‌های روز را بررسی کنید. آیا غذای کافی می‌خورید؟ آیا فاصله‌های طولانی باعث گرسنگی شدید شبانه می‌شوند؟ آیا امکان دارد شام اصلی کمی زودتر آماده شود؟ داشتن غذای ساده و در دسترس، تقسیم آماده سازی میان اعضای خانواده و همراه بردن یک وعده برای محل کار، راه‌هایی هستند که با توجه به شرایط فرد قابل بررسی‌اند.

اگر نزدیک خواب گرسنه می‌شوید، حذف کامل غذا همیشه پاسخ مناسبی نیست. ممکن است شام ناکافی بوده یا نیاز روزانه تامین نشده باشد. سهم و ترکیب وعده را بازبینی کنید. برای افراد دارای دیابت، دارو‌های وابسته به غذا یا نیاز‌های ویژه، تغییر زمان خوردن باید با توصیه درمانی هماهنگ شود. زود خوردن زمانی مفید است که به کم خوردن مداوم یا نگرانی درباره غذا تبدیل نشود.

حال روانی را فقط از روی ساعت غذا نخوانیم

بی حوصلگی یک صبح با اختلال افسردگی برابر نیست. اگر بی علاقگی، افت عملکرد یا ناامیدی ادامه دارد، بررسی حرفه‌ای اهمیت دارد. از غذا می‌توان برای مراقبت روزانه کمک گرفت، اما تشخیص از روی زمان شام انجام نمی‌شود. پرسش بهتر این است که الگوی خوردن، خواب و شرایط زندگی چگونه کنار هم قرار گرفته‌اند. پاسخ به این پرسش، از ترسیدن از یک ساعت خاص، کاربردی‌تر و به شواهد نزدیک‌تر است.

منبع: رکنا