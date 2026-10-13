پژوهشگران می‌گویند باکتری‌های دهان ما می‌توانند با سرعت تفکر ما مرتبط باشند.

به گزارش تابناک، یک مطالعه جدید، برخی از پیوند‌های آماری جذاب بین باکتری‌های روی زبان ما و سرعت پردازش اطلاعات توسط مغز را نشان داده است.

در میان ۶۰ بزرگسال سالم در بریتانیا و بلژیک، فراوانی برخی از باکتری‌های زبان با عملکرد در آزمون‌های شناختی مرتبط بود.

ممکن است عجیب به نظر برسد، اما به این فکر کنید که وقتی شما یک تکه لبو (چغندر) را می‌بلعید، مقداری از نیترات آن وارد جریان خون شما می‌شود، سپس یک مسیر غیرمنتظره را طی می‌کند و دوباره به دهان شما بازمی‌گردد.

باکتری‌های روی زبان شما به تبدیل آن به ماده‌ای کمک می‌کنند که بدن شما می‌تواند از آن برای ساخت نیتریک اکسید (مولکولی که به گشاد شدن رگ‌های خونی کمک می‌کند) استفاده کند.

این سفر شیمیایی کوچک یکی از دلایلی است که دانشمندان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا میکروب‌های دهان ما با حافظه، توجه و سرعت پردازش اطلاعات ما مرتبط هستند یا خیر.

محققان به رهبری «جوآنا‌ای. لورو» (Joanna E. L'Heureux) در دانشگاه اکستر (Exeter) به همراه همکارانش در دانشگاه وریج (Vrije) بروکسل برای درک بیشتر این ارتباط، ۱۵ جوان و ۱۵ بزرگسال را در هر کشور استخدام کردند.

گروه‌های جوان‌تر عموماً در دهه بیست زندگی خود بودند، در حالی که گروه‌های مسن‌تر به طور متوسط در دهه شصت یا هفتاد زندگی خود بودند.

شرکت‌کنندگان آزمایش‌های حافظه، توجه، تشخیص احساسات و سرعت پردازش را انجام دادند. این تیم همچنین فشار خون را اندازه‌گیری کرد و خون، بزاق و سواب‌هایی از زبان جمع‌آوری کرد.

همه شرکت‌کنندگان غیرسیگاری بودند؛ افرادی که اخیراً آنتی‌بیوتیک مصرف کرده بودند یا سابقه بیماری دهانی داشتند نیز از مطالعه حذف شدند.

محققان با شناسایی باکتری‌های موجود در آن سواب‌ها توانستند جامعه میکروبی دهان هر فرد را با عملکرد تست آنها مقایسه کنند.

یک یافته در هر دو کشور ظاهر شد. افرادی که باکتری بیشتری به نام «Prevotella histicola» داشتند، در آزمایش‌های خاص سریع‌تر پاسخ دادند، اگرچه وظایف بین کشور‌ها متفاوت بود.

گونه دیگری به نام «Haemophilus parainfluenzae» الگوی مختلطی را نشان داد. در بلژیک، این باکتری با پاسخ‌های سریع‌تر در وظایف تشخیص احساسات و یادگیری بصری و دقت بهتر حافظه کاری مرتبط بود. در بریتانیا با پاسخ‌های سریع‌تر در برخی وظایف، اما پاسخ‌های کندتر در تشخیص احساسات مرتبط بود؛ بنابراین داشتن مقدار بیشتری از یک باکتری خاص لزوماً به معنای عملکرد بهتر در تمام آزمایش‌ها نبود. سن به تنهایی ثابت‌ترین پیش‌بینی‌کننده عملکرد شناختی بود؛ یعنی سن بالاتر با نمرات کلی پایین‌تر و پاسخ‌های کندتر در هر دو کشور مرتبط بود.

محققان همچنین دریافتند که فراوانی ۱۷ گونه باکتریایی بین بزرگسالان جوان‌تر و مسن‌تر متفاوت است.

در سطح گروه‌بندی وسیع‌تر، باکتری‌های سویه Treponema و Tannerella که شامل گونه‌های مرتبط با بیماری لثه هستند، در بزرگسالان مسن‌تر فراوان‌تر بودند.

یک گونه کاهنده نیترات در شرکت‌کنندگان جوان‌تر فراوان‌تر بود، اما شایع‌تر بودن یک باکتری در دهان جوانان، به طور خودکار آن را به نشانگر شناخت بهتر تبدیل نمی‌کرد. همان گونه کاهنده نیترات در گروه بریتانیایی با عملکرد کلی پایین‌تر در آزمون نیز فراوان‌تر بود.

همه شرکت‌کنندگان سالم بودند و غربالگری شناختی را پشت سر گذاشته بودند. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده تنوع در بین افراد سالم بود و نه تشخیص اختلال شناختی.

جغرافیا بخش مهم دیگری از این تصویر بود. جوامع باکتریایی بین شرکت‌کنندگان پبریتانیایی و بلژیکی متفاوت بودند، حتی اگر برخی از الگو‌های مرتبط با سن در هر دو مکان ظاهر شده باشند.

این مطالعه بر اساس مطالعه قبلی از همان گروه است که در سال ۲۰۲۵ در نشریه PNAS Nexus منتشر شد و میکروب‌های دهانی و نشانگر‌های زیستی نیتریک اکسید را در بزرگسالان مسن، از جمله افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف بررسی کرد.

این پژوهش جدید بررسی کرد که آیا ارتباطات مشابهی در بزرگسالان سالم جوان‌تر و مسن‌تر در دو کشور وجود دارد یا خیر.

اندازه‌گیری‌های شیمیایی متفاوت بودند. در بریتانیا، نیترات پلاسمای بالاتر با عملکرد بهتر در یک آزمایش، اما دقت تشخیص احساسات ضعیف‌تر مرتبط بود. نیتریت بالاتر فقط با پاسخ‌های کندتر مرتبط بود.

مسیر شیمیایی مربوط به باکتری‌های دهان نیز با پژوهش در مورد چغندر و عملکرد فیزیکی مرتبط است. باکتری‌ها نیترات را به نیتریت تبدیل می‌کنند که متعاقباً می‌تواند به تولید نیتریک اکسید کمک کند، اما مطالعه جدید نشان نداد که این فرآیند باعث تفاوت در عملکرد آزمایش شده است. همچنین آزمایش نکرد که آیا تغییر باکتری‌های دهانی فرد می‌تواند عملکرد شناختی وی را بهبود بخشد یا خیر.

این یافته‌ها با تنها ۳۰ شرکت‌کننده در هر کشور، اکتشافی هستند. نویسندگان می‌گویند مطالعات بزرگ‌تری برای تشخیص الگو‌های بیولوژیکی واقعی از تنوع آماری مورد نیاز است.

رژیم غذایی، کنترل نشده بود و فعالیت بدنی و خواب به طور جامع ارزیابی نشده بودند. این موارد می‌توانند هم بر باکتری‌های موجود در دهان فرد و هم بر عملکرد وی در آزمون‌های شناختی تأثیر بگذارند.

داده‌ها بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ گردآوری شدند. نمونه‌های بلژیکی در نیتروژن مایع به بریتانیا منتقل شدند و نویسندگان به تفاوت‌هایی در شرایط نگهداری اذعان دارند که می‌تواند موجب بروز تغییرپذیری شود.

این مقاله اصلاحات مقایسه چندگانه را برای برخی از تحلیل‌ها شرح می‌دهد، اما نه برای رگرسیون‌هایی که باکتری‌ها را به آزمون‌های شناختی مرتبط می‌کنند. آزمایش ارتباطات متعدد می‌تواند احتمال یافته‌های ظاهری ناشی از تصادف را افزایش دهد.

این تیم به جای دنبال کردن افراد در طول عمرشان، افراد جوان‌تر و مسن‌تر را با هم مقایسه کرد. این نمی‌تواند مشخص کند که آیا باکتری‌های دهان، زوال شناختی را پیش‌بینی می‌کنند یا بر سرعت آن تأثیر می‌گذارند.

بنابراین، نتایج نشان نمی‌دهد که تغییر میکروب‌های دهان از زوال عقل جلوگیری می‌کند، حافظه را بهبود می‌بخشد یا پیری مغز را کند می‌کند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد برخی از باکتری‌های دهان با تفاوت در مهارت‌های تفکر همراه هستند. اینکه آیا این میکروب‌ها به شکل‌گیری تفاوت‌ها کمک می‌کنند یا تأثیرات دیگری را منعکس می‌کنند که دهان و مغز به اشتراک می‌گذارند، هنوز مشخص نشده است.

این پژوهش در مجله PLOS ONE منتشر شده است.

منبع: ایسنا