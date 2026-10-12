عراقچی با تاکید بر اینکه بحران‌های موجود در منطقه راه‌حل نظامی ندارد، گفت: ایران آماده هرگونه کمک به شروع گفت‌و‌گو بین عربستان و یمن و مساعدت جهت دستیابی به راه‌حلی سیاسی است.

تهران، میانجی جدید ریاض و یمن می‌شود

به گزارش تابناک؛ وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند.

بنا بر این گزارش؛ وزیر امور خارجه ایران با همتای سعودی خود، در خصوص تحولات جاری در منطقه گفت‌وگو و تاکید کرد: اصرار بر رویکرد نظامی و بی‌توجهی به راه‌حل سیاسی، موجب پیچیده‌ترشدن وضعیت موجود خواهد شد.

«سید عباس عراقچی» وزیر امورخارجه ایران در تماس تلفنی شامگاه یکشنبه ۱۹ مهرماه، با «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها، تأکید کرد که اصرار بر رویکرد نظامی و بی‌توجهی به راه‌حل سیاسی، موجب پیچیده‌ترشدن وضعیت موجود خواهد شد.

عراقچی همچنین با تاکید بر اینکه بحران های موجود در منطقه راه‌حل نظامی ندارد، تصریح کرد؛ جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه مساعدت برای کمک به شروع گفت‌وگو بین عربستان و یمن و مساعدت جهت دستیابی به راه‌حلی سیاسی است.

منبع: ایرنا