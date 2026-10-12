اولتیماتوم جنجالی ترامپ به اوکراین

یک مقام‌ اروپایی گفته که اشتراک‌گذاری اطلاعات اطلاعاتی و خرید تسلیحات برای اوکراین «حیاتی» است و این تهدید را برای کی‌یف و متحدانش غم‌انگیز توصیف کرد.

به گزارش تابناک؛ به گفته دو مقام اروپایی، دولت دونالد ترامپ به اوکراین و متحدان اروپایی این کشور هشدار داده اگر کی‌یف حملات دوربرد خود به تأسیسات انرژی روسیه را متوقف نکند، شاید آمریکا اشتراک‌گذاری اطلاعات اطلاعاتی و خرید تسلیحات آمریکایی توسط کشورهای اروپایی برای اوکراین را تعلیق کند.

در ادامه این مطلب آمده: این هشدارها از سوی وزارت خارجه و پنتاگون در طول آخر هفته به مقام‌های اوکراینی و اروپایی ابلاغ شده است. این ارتباطات شامل پیام‌هایی از سوی ارتش آمریکا به‌طور مستقیم برای فرماندهان اوکراینی نیز بوده است.

منبع دیگری که از این موضوع اطلاع داشت، گفت آمریکا تهدید کرده است که اشتراک‌گذاری اطلاعات اطلاعاتی را متوقف خواهد کرد.

روزنامه فایننشال تایمز نخستین رسانه‌ای بود که از تهدیدهای آمریکا برای پایان دادن به اشتراک‌گذاری اطلاعات و خرید تسلیحات برای اوکراین خبر داد. سی‌ان‌ان برای دریافت اظهارنظر در این باره با وزارت دفاع، وزارت خارجه و کاخ سفید آمریکا تماس گرفته است.

این تهدیدها در شرایطی مطرح شده‌اند که به گزارش پیشین سی‌ان‌ان، دونالد ترامپ از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه به‌شدت خشمگین بوده است.

ترامپ مدت‌هاست افزایش قیمت جهانی گازوئیل را به جنگ روسیه و اوکراین نسبت می‌دهد و از هر دو طرف خواسته است حملات به تأسیسات انرژی را متوقف کنند. جنگ آمریکا با ایران نیز به افزایش بیشتر این قیمت‌ها دامن زده است.

ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه و اوکراین با آنچه او «آتش‌بس در حوزه انرژی» توصیف کرد، موافقت کرده‌اند؛ تحولی که به گفته منبعی نزدیک به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، برای او غافلگیرکننده بود.

زلنسکی پس از این اعلام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اوکراین از آتش‌بس حمایت می‌کند و مهم است که روسیه نیز از آن حمایت کند. منتظر دریافت جزئیات از طرف آمریکایی هستیم.»

یکی از مقام‌های اروپایی به سی‌ان‌ان گفت اشتراک‌گذاری اطلاعات اطلاعاتی و خرید تسلیحات برای اوکراین «حیاتی» است و این تهدید را «روزی غم‌انگیز» برای کی‌یف و متحدانش توصیف کرد.

در صورت عملی شدن این تهدید، تعلیق این همکاری‌ها تأثیری فوری بر توان دفاعی اوکراین خواهد گذاشت.

اطلاعاتی که آمریکا در اختیار اوکراین قرار می‌دهد، به این کشور کمک می‌کند از حملات موشک‌های بالستیک روسیه دفاع کند. این اطلاعات شامل موقعیت پرتابگرهای موشکی و داده‌هایی درباره مسیر حملات و زمان وقوع آن‌هاست.

تعلیق خرید تسلیحات نیز که از طریق سازوکار «فهرست نیازمندی‌های اولویت‌دار اوکراین» (PURL) انجام می‌شود، بیشترین آسیب را به محموله‌های موشک‌های رهگیر پاتریوت وارد خواهد کرد؛ موشک‌هایی که اوکراین هم‌اکنون نیز با کمبود شدید آن‌ها مواجه است، درحالی‌که روسیه حملات موشکی و پهپادی خود را در سراسر این کشور گسترش داده است.

یکی دیگر از مقام‌های اروپایی به سی‌ان‌ان گفت ناتو تا پایان هفته گذشته هنوز هیچ تغییری در برنامه PURL مشاهده نکرده بود.

دولت ترامپ پیش‌تر نیز در مارس ۲۰۲۵، پس از دیدار پرتنش زلنسکی و ترامپ در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید، اشتراک‌گذاری اطلاعات اطلاعاتی با اوکراین را متوقف کرده بود. آمریکا پس از آنکه اوکراین در جریان مذاکرات عربستان سعودی با آتش‌بس پیشنهادی آمریکا موافقت کرد، این همکاری اطلاعاتی را از سر گرفت.

این تهدیدها احتمالاً روابط شکننده میان ترامپ و زلنسکی را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد.

این دو در روزهای اخیر بر سر توافق آمریکا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای تأمین گازوئیل مورد نیاز بازارها از روسیه، با یکدیگر اختلاف داشته‌اند. یک مقام آمریکایی پیش‌تر به سی‌ان‌ان گفته بود که ادامه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه یکی از عواملی بود که ترامپ را به سمت انعقاد این توافق سوق داد.

ترامپ روز شنبه تلویحاً اعلام کرد که اوکراین باید رهبر جدیدی انتخاب کند و زلنسکی را جایگزین کند.

منبع: انتخاب