اظهارات تازه ترامپ برای برکناری زلنسکی!

رئیس‌جمهور آمریکا ضمن انتقاد از همتای اوکراینی خود درباره عدم تمایل برای حل‌وفصل جنگ اوکراین، گفت که زمان آن رسیده رئیس‌جمهور جدیدی در این کشور انتخاب شود.

به گزارش تابناک به نقل از فاکس نیو، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه شنبه در حالی که پایگاه مشترک اندروز در مریلند را به مقصد تِنِسی، از ایالت‌های جنوبی آمریکا ترک می‌کرد، به خبرنگاران گفت: زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) می‌توانست بارها و بارها این جنگ را حل‌وفصل کند، اما این کار را نکرد.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: زلنسکی می‌خواهد با حمله به پالایشگاه‌های روسیه، برای جهان و کشاورزان ما مشکل ایجاد کند. فکر می‌کنم وقت آن رسیده که اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی داشته باشد. من پیشنهاد می‌کنم اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی داشته باشد که بتواند معامله کند زیرا زلنسکی به دلایلی هرگز معامله نمی‌کند.

ترامپ افزود: ما به زلنسکی گفتیم هر کاری می‌خواهی انجام بده، اما به سوخت دیزل ضربه نزن! و او چه کار می‌کند؟ او می‌رود و به سوخت دیزل ضربه می‌زند. او می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، اما نمی‌تواند دست به این کار بزند. هیچ دلیلی برای شروع جنگ اوکراین و روسیه وجود نداشت و این جنگ به دلیل بی‌کفایتی آغاز شد.

پایگاه خبری آکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام اوکراینی گزارش داد، مذاکره‌کنندگان آمریکایی تهدید کردند اگر رئیس‌جمهور اوکراین درخواست‌های همتای آمریکایی خود را نادیده بگیرد، واشنگتن تبادل اطلاعاتی با کی‌یف را قطع می‌کند.

دونالد ترامپ شب گذشته از موافقت روسیه با عرضه گازوئیل به بازارهای جهانی خبر داد تا قیمت سوخت کاهش یابد. همزمان، ترامپ تحریم‌های مربوط به سوخت روسیه را که برای محروم کردن مسکو از درآمدهای جنگ طراحی شده بود، لغو کرد؛ توافقی که از سوی قانون‌گذاران آمریکایی و ولودیمیر زلنسکی مورد انتقاد قرار گرفت.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایالات متحده به حملات عربستان سعودی‌ علیه نیروهای انصارالله یمن خواهد پیوست یا خیر، گفت: شاید. قرار است بررسی کنیم. ما تازه از حمله اخیر مطلع شده‌ایم. تصمیمی خواهیم گرفت. خیلی سریع اقدام می‌کنیم.

عصر روز شنبه صدای انفجاری مهیب در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی شنیده شد. سعودی‌ها پس از هدف قرار گرفتن فرودگاه ریاض، اقدام به تخلیه مسافران از این فرودگاه کردند. در همین حال، وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد عربستان سعودی با تبدیل باب‌المندب و مناطق حومه به صحنه عملیات نظامی، امنیت و ثبات را آنها را به خطر می‌اندازد.

دونالد ترامپ همچنین درباره انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر و نتایج احتمالی با لحنی کنایه‌آمیز و با اشاره به ادعای قدیمی خودش مبنی بر تقلب دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ اظهار داشت: ما تقلب نمی‌خواهیم. آیا حرف من را متوجه می‌شوید؟!

رئیس‌جمهور آمریکا درباره جایزه صلح نوبل نیز گفت: آنها جایزه صلح نوبل را به شخصی دادند که هیچکس تا به حال نامش را نشنیده است. تنها چیزی که می‌دانیم این است که او بسیار ضد اسرائیل است. بگذارید به شما بگویم، چیزی در نروژ اشتباه است و سرجای خودش نیست!