به گزارش تابناک، زلنسکی در مصاحبه با آکسیوس گفت که از آتش‌بسِ اعلامی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در جنگ اوکراین و روسیه بی‌خبر است.

وی در این باره اظهار داشت: «اعلام آتش‌بس برای من خبری تازه بود. اگر روس‌ها با آتش‌بس در حوزه انرژی موافقت کنند، اوکراین نیز موافقت خواهد کرد.»

زلنسکی افزود: «اگر رئیس‌جمهور ترامپ در این باره با پوتین مذاکره کرده است، لطفاً به ما بگویید که آتش‌بس چه زمانی آغاز می‌شود؛ ما آماده‌ایم و آن را خواهیم پذیرفت.»

ترامپ دقایقی پیش با انتشار پیامی در تروث سوشال مدعی شد که روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر توافق کرده‌اند. این دومین باری است که ترامپ از آتش‌بس انرژی در جنگ اوکراین خبر می‌دهد، در حالی که هیچ کدام از کشورها به آتش‌بس قبلی اعتنایی نکردند.

رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای اخیر مذاکراتی با روسیه درباره عرضه گازوئیل به آمریکا داشته، مسئله‌ای که با انتقاد اوکراینی‌ها همراه شده است.

ترامپ همچنین روز گذشته با انتقاد از زلنسکی گفته بود که اوکراینی‌ها باید به‌دنبال رهبر دیگری باشند.